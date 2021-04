Une lutte au sommet

Il y a quelques formations qui se détachent du lot dans l’Association Ouest et elles sont pour la plupart situées sur la côte Ouest. La lutte devrait être très intéressante entre le Los Angeles FC, les Timbers de Portland et les Sounders de Seattle, sans oublier le Sporting de Kansas City. Mais attention, il y a quelques clubs qui commencent à pousser derrière pendant que d’autres se cherchent encore.

Austin FC

Classement en 2020 : Équipe d’expansion

Austin attend cette première saison depuis un moment et entend bien faire les choses. Le personnel soccer semble avoir mis en place une équipe intéressante sur papier qui est composée de vétérans de la MLS et de joueurs internationaux choisis. Tout semble en place pour une bonne première saison pour autant que l’attaque, qui est le gros point d’interrogation, fasse le travail.

Photo courtoisie

Rapids du Colorado

Classement en 2020 : 5e | 8-6-4 | 28 points

Les Rapids s’améliorent de saison en saison et pour s’assurer que cette progression se poursuive cette année, on a ramené l’essentiel de la formation 2020. Sous Robin Fraser, les Rapids jouent un soccer créatif et intense, bref c’est une équipe agréable à regarder. Mais c’est un style de jeu ouvert qui donne aussi la part belle à l’adversaire. C’est une équipe jolie techniquement qui manque un peu de mordant et ça peut jouer contre eux.

Photo AFP

FC Dallas

Classement en 2020 : 6e | 9-6-7 | 34 points

Ce n’est plus un secret pour personne, Dallas compte toujours sur un bon contingent de jeunes joueurs issus de leur académie qui sont bien entourés par des vétérans de qualité. Comme l’académie fournit beaucoup de joueurs, cet effectif a beaucoup de profondeur. Tout ça est bien beau, mais il faut que les vétérans, surtout les joueurs désignés, livrent la marchandise, ce qui n’est pas toujours le cas. Bref, le développement fonctionne bien, c’est le recrutement qui fait défaut.

Photo AFP

Dynamo de Houston

Classement en 2020 : 12e | 4-10-9 | 21 points

Tab Ramos amorce une seconde saison à la barre de l’équipe texane qui se cherche depuis plusieurs saisons. On a fait table rase cet hiver avec les transferts d’Albeth Elis et Mauro Manotas, deux piliers. On a toutefois fait le plein de sang neuf en piochant un peu partout dans la MLS, notamment l’arrière central Tim Parker. Houston devrait connaître une meilleure saison en 2021, surtout si Darwin Quintero continue de marquer à un rythme soutenu. Et ce détail est important parce que l’attaque du Dynamo est tout sauf solide.

Photo AFP

Los Angeles FC

Classement en 2020 : 7e | 9-8-5 | 32 points

On ne peut pas vraiment tenir compte du classement de l’an passé puisque le Noir et Or a lourdement été affecté par les effets de la COVID-19, plusieurs joueurs devant se retirer en raison du virus. Carlos Vela et Diego Rossi sont de retour pour mener un groupe très fort qui sera certainement déterminé à faire oublier la saison précédente. Cette équipe n’a pas de faiblesse apparente et a toutes les chances de jouer pour les grands honneurs lors du dernier match de la saison.

Photo AFP

Galaxy de Los Angeles

Classement en 2020 : 10e | 6-12-4 | 22 points

Le Galaxy n’a plus le lustre d’antan et c’est à Greg Vanney, un ancien joueur de l’équipe, qu’on a confié la tâche de redorer le blason de l’une des franchises phares de la MLS. Son premier chantier sera d’aider Chicharito à sortir de sa torpeur, lui qui n’a pas connu une première saison à la hauteur, l’an passé. Le problème du Galaxy est son manque de relève, tous ses joueurs de premier plan sont trentenaires, ou presque, et sont sur la pente descendante.

Photo AFP

Minnesota United

Classement en 2020 : 4e | 9-5-7 | 34 points

Après avoir connu la meilleure saison de son histoire l’an passé, le Minnesota a tous les éléments nécessaires afin de poursuivre dans cette veine. Si Emanuel Reynoso conserve la même efficacité, les Loons vont marquer des buts et être dangereux offensivement. Solide en milieu de terrain, le Minnesota devra toutefois veiller à ne pas être trop dépendant des performances de Reynoso, sans quoi certaines soirées seront longues.

Photo AFP

Timbers de Portland

Classement en 2020 : 3e | 11-6-6 | 39 points

Ils ont remporté le tournoi de reprise l’été dernier et ils ont le talent et la profondeur pour prétendre à une autre bonne saison. En milieu de terrain, ils ont tout ce qu’il faut avec les deux Diego, Valeri et Chara, et en attaque, il y a des munitions. La situation défensive est tout aussi bonne, sauf peut-être sur les flancs. Malgré tout, les Timbers ont une grande profondeur qui leur permet d’aspirer aux grands honneurs.

Photo AFP

Real Salt Lake

Classement en 2020 : 11e | 5-10-7 | 22 points

Après avoir été une sorte de modèle, Salt Lake se cherche un peu depuis quelques saisons. On se fie aux jeunes, mais il faut aussi les entourer et pourtant, il y a eu peu de mouvement cet hiver. Cette équipe n’a pas beaucoup de punch à l’attaque en plus d’être déficiente défensivement. Ça sera encore dur cette année.

Photo AFP

Earthquakes de San Jose

Classement en 2020 : 8e | 8-9-6 | 30 points

Sous Matias Almeyda, les Quakes sont devenus très amusants à regarder, mais sans doute aussi stressants pour les partisans. La bonne nouvelle toutefois, c’est que cette équipe est construite pour évoluer selon le style qu’Almeyda préconise. Cela dit, il manque des ingrédients en attaque et on doit trouver une façon de régler certains problèmes défensifs persistants.

Photo AFP

Sounders de Seattle

Classement en 2020 : 2e | 11-5-6 | 39 points

Les Sounders ont participé à quatre des cinq dernières finales de la Coupe MLS. Avec un Jordan Morris qui ratera toute la saison, il y a des doutes pour l’équipe de Brian Schmetzer. Le cœur de la formation offensive reste en place, mais plusieurs bons éléments défensifs sont partis sans qu’on les ait remplacés. Il y a donc encore du travail à faire sur la ligne défensive, mais les Sounders risquent d’être au cœur de l’action.

Photo AFP

Sporting de Kansas City

Classement en 2020 : 1er | 12-6-3 | 39 points

Les principaux éléments offensifs sont tous de retour et on a approfondi la défensive. Il y a donc tout lieu de croire que le Sporting sera près du sommet encore cette saison. Des doutes subsistent justement en raison des changements défensifs apportés cet hiver, mais sur le plan offensif, cette équipe est rodée au quart de tour.

Photo AFP

Whitecaps de Vancouver

Classement en 2020 : 9e | 9-14-0 | 27 points

Les Caps ont raté les séries éliminatoires de peu la saison dernière et à sa troisième saison à la barre de l’équipe, Marc Dos Santos commence à avoir des obligations de résultat. L’équipe a passé les deux dernières saisons en reconstruction et compte maintenant sur deux jeunes piliers de l’équipe nationale canadienne, Lucas Cavallini et Maxime Crépeau. Le tout est maintenant de bien cerner comment cette équipe veut jouer. On y prône la contre-attaque, mais il faudra doser afin d’éviter les dérapages.