Vaccination: des personnalités publiques deviennent ambassadeurs

Plus d'une vingtaine de personnalités publiques de la région, issues des milieux culturel, sportif, communautaire et des affaires font partie de la campagne de vaccination Comptez sur moi! #Bye Covid.

C’est notamment le cas de l'écrivain et éditeur Bryan Perro, qui, comme tous ces ambassadeurs, est prêt à se faire vacciner et à partager les raisons pour lesquelles le vaccin est important. Des médecins et des pharmaciens participent également à la campagne régionale.

Pour Bryan Perro, qui est diabétique, la science médicale lui a sauvé la vie. Il doit prendre de l’insuline quatre fois par jour en plus d'une médication.

«J’ai une confiance totale dans la science médicale et dans ses produits pour améliorer la vie des êtres humains. Sans cette science médicale, je serais mort aujourd’hui. J’ai bien peu parlé du fait que je suis sévèrement diabétique. Sans le génie humain, je serais allongé, six pieds sous terre, depuis une dizaine d’années», explique-t-il.

«Je foule cette terre sur du temps emprunté au génie humain et c’est ce même génie humain que je célébrerai en recevant l’aiguille du vaccin dans le bras... Ma manche est relevée depuis six mois! La vie est précieuse. Croyez-moi, j’en sais quelque chose. Lorsqu’on se réveille tous les jours menacé par une épée de Damoclès, on n’en souhaite pas deux», confie-t-il.

La région de la Mauricie et du Centre-du-Québec doit recevoir 15 000 doses du vaccin de Pfizer la semaine prochaine. Pour l'instant, le vaccin est réservé aux 55 ans et plus et aux travailleurs dans un milieu à risque. La région est encore bien loin de l'immunité collective, 25% de la population étant vaccinée. Jusqu’à présent, 132 000 vaccins ont été administrés.