Virus: le Danemark accélère sa réouverture

Des spectateurs dans les stades et des clients au restaurant: grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le Danemark va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril, a annoncé le gouvernement vendredi.

«Le Danemark se trouve dans une situation où nous pouvons ouvrir davantage. C’est à la fois responsable et très positif, mais cela nécessite que nous gardions nos bonnes habitudes, que nous continuions à nous faire tester et à utiliser le coronapas pour accéder à certaines activités», a déclaré le ministre de la Justice, Nick Hækkerup, dans un communiqué.

Ce plan de réouverture peut toutefois faire l’objet d’ajustements locaux, avec notamment des fermetures ciblées si la circulation du virus repartait à la hausse.

Sa plus grande nouveauté: à partir de mercredi, les spectateurs seront à nouveau autorisés dans les stades, dans un respect strict des règles de distanciation et sous présentation du coronapas, ce passeport sanitaire certifiant d’un test négatif de moins de 72h, d’une vaccination ou d’une guérison récente du COVID-19.

L’ouverture des restaurants - avec réservations, coronapas et dernier service à 22h - est avancée au 21 avril, au lieu du 6 mai et le passeport sanitaire ne sera pas obligatoire pour prendre un verre en terrasse, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment.

En outre, la jauge pour les rassemblements augmente, passant à 10 en intérieur et 50 à l’extérieur dès mercredi. Elle devrait être abandonnée le 11 juin pour les rencontres dehors et fixée à 100 pour les réunions à l’intérieur.

Dans le royaume nordique de 5,8 millions d’habitants, le nombre de nouveaux cas est plus de quatre fois plus faible qu’en décembre, lorsque le pays s’était placé en semi-confinement avec fermeture des écoles et des commerces non essentiels, désormais rouverts.

La campagne de vaccination, ralentie par l’abandon du vaccin d’AstraZeneca à cause d’effets secondaires très rares mais graves, doit s’achever en août. Actuellement, 8,2% de la population a totalement été vaccinée et 17,2% a reçu une première dose.