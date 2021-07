TURCOTTE, Ghislaine



À Laval, le 5 février 2021, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédée Mme Ghislaine Turcotte, épouse de M. Raymond Blackburn. Elle était la fille de feu Mme Georgienne Dufour et de feu M. Adélard Turcotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Marie-Josée), Gilles (Jo-Ann) et Anne (Guy); ses petits-enfants: Mathieu (Tharrie), Alexandre (Catherine) et Olivier (Sabrina) ainsi que 5 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Thérèse (feu Jean-Claude), Micheline (Jacques), Denise, Julie (Albert), feu Florent (Diane) et feu René (Éva), feu Jean-Claude (Suzanne), Roger (Carmen), Ronald (Sylvie) et Carole; elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédé(es) de la première famille. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques (Dorothée) et Jean (feu Raymonde) et plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et ami(es).La direction des funérailles a été confiée auCHARLEVOIX INC.447 ST-ÉTIENNE, LA MALBAIELe service religieux sera célébré le samedi 31 juillet 2021 à 10h30 en l'église de Pointe-au-Pic, suivi de l'inhumation au cimetière de La Malbaie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer, les formulaires seront disponibles à l'église.Courriel: info@sccharlevoix.caSite Internet: www.servicescharlevoix.com