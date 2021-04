25 beaux campings qui ont encore des places

Le Journal a discuté de la ruée vers le grand air avec trois spécialistes du camping : Marie-France Bornais (auteur de Le Québec en Camping), Simon Boivin (porte-parole de la Sépaq) et Julie Brodeur (auteure de Le meilleur du Québec et Le journal de mes vacances en camping). Voici leurs conseils et coups de cœur de sites de camping où il est toujours possible – au moment d’écrire ces lignes – de réserver une place pour cet été. Pour réserver les fins de semaine et les vacances de la construction, il faut faire très vite.

Montérégie

Camping KOA Montréal-Sud

« Camping paisible, super pour les voyageurs et les gens qui veulent s’installer à proximité de Montréal pour explorer les attraits des environs. On y trouve une piscine, des jeux pour les enfants, une section boisée au bord d’un ruisseau pour les tentes et beaucoup de services. J’ai craqué pour la “cabane à miel” de Bernard et pour le poulailler ! » – (M.-F. B.)

Outaouais

Camping Saint-André-Avellin

« Ce camping familial très bien tenu est aménagé dans un beau domaine boisé, en bordure de la rivière Petite-Nation. Les enfants peuvent lâcher leur fou dans la piscine, les jeux d’eau et sur la mini-piste de BMX. Outre les sites pour les VR, on trouve aussi de beaux sites rustiques pour les tentes, au bord de l’eau. » – (M.-F. B.)

Parc national de Plaisance

« Cette presqu’île est située en Outaouais, sur le bord de la rivière du même nom. On y retrouve de belles pistes cyclables et de beaux longs sentiers bien aménagés. »

Plus d’une centaine d’emplacements de camping aménagés avec ou sans services pour tentes et VR. Les campings sont tous dans le secteur des Presqu’Îles. – (J. B. et S. B.)

1001, chemin des Presqu’Îles, Plaisance

https://www.sepaq.com/pq/pla/index.dot ?language_id=2

Centre touristique du Lac-Simon

« Au cœur de l’Outaouais, entre eau et forêt, le Centre touristique du Lac-Simon est une station de villégiature incontournable au Québec : plage de 2 kilomètres, eaux claires, sable fin et chaud, sports nautiques, sentiers multifonctionnels... Le terrain de camping est situé dans une plantation de pins blancs et de feuillus. Il comporte 326 emplacements (75 emplacements saisonniers, 79 trois services, 100 deux services et 72 sans service). » – (S. B.)

1216, rue Principale, Case postale 117, Duhamel

https://www.sepaq.com/ct/sim/index.dot ?language_id=2

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Camping Vauvert sur le Lac-Saint-Jean

« Aménagé dans une zone de villégiature près de Dolbeau-Mistassini, ce terrain permet aux campeurs d’avoir accès à une très belle plage sur le lac Saint-Jean. La baignade, les activités nautiques et le vélo sont donc à l’honneur ! Les sites sont d’une belle taille et souvent séparés par des écrans végétaux et les infrastructures, récentes. » – (M.-F. B.)

Québec, Capitale-Nationale

Parc national de la Jacques-Cartier

« Rendez-vous des amateurs de randonnée pédestre, de canot et de kayak, ce parc national situé à quelques minutes de Québec offre un cadre naturel exceptionnel dans une des plus belles vallées glaciaires de la province. Les campeurs peuvent s’installer sur de grands sites boisés. J’en profite pour recommander le secteur de l’Escarpement, qui ouvre cette année : il est vraiment beau et bien conçu ! » – (M.-F. B.)

Sortie 182, chemin du Parc-National

https://www.sepaq.com/pq/jac/index.dot ?language_id=2

La Vallée Bras-du-Nord

« Un immense parc où il y a beaucoup de vélos de montagne et de sentiers de randonnée. Un endroit vivant et dynamique mené par une belle petite équipe. Le petit motel-restaurant est le point de ralliement de toutes les activités. »

Trois secteurs de camping : camping de la vallée (camping rustique), camping Shannahan (sans eau courante) et camping Etsanha (30 terrains pour les roulottes et véhicules récréatifs et 60 sites de camping rustique). – (J. B.)

Accueil Etsanha 1410, route du Bras-du-Nord, Saint-Raymond

https://www.valleebrasdunord.com/camping

Parc naturel régional de Portneuf

« Il est possible d’y camper près des gorges de la rivière Sainte-Anne. On y retrouve une belle plage et des ruines industrielles. Les gens y font du kayak et de l’escalade. » Le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne est le seul secteur avec des blocs sanitaires complets. – (J. B.)

423, rue Principale, Saint-Alban, Québec

https://parcportneuf.com

Réserve faunique de Portneuf

« Les plus beaux attraits de cette réserve faunique : les chutes de la Marmite, le secteur de la coulée creuse, le sentier du Cap-à-l’Aigle, le sentier des Urubus et le site exceptionnel du camping Bellevue et ses deux sentiers pédestres (45 emplacements aménagés sans services bénéficiant d’un bloc sanitaire et 19 emplacements rustiques [avec toilettes sèches] situés au lac Lapeyrère et le long des rivières Bostonnais et Blanche). » – (S. B.)

229, rue du Lac-Vert, C.P. 10 Rivière-à-Pierre

https://www.sepaq.com/rf/por/index.dot ?language_id=2

Mauricie

Camping Paradiso (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

« Ce camping fleuri et méticuleusement entretenu a un petit air tropical ! Les campeurs profitent d’infrastructures de qualité. Ils apprécieront les sites à entrée/sortie directe pour les VR. Il y a une piscine familiale à ambiance des Caraïbes, des jeux d’eau et une zone de détente dédiée aux adultes, avec

piscine et spa. » – (M.-F. B.)

Parc de la Rivière Batiscan

« Beau camping familial situé au bord d’une rivière où on peut se baigner et amener son chien. Plusieurs activités, dont une via ferrata et un parcours aérien en forêt. » Camping 3 services, 2 services et aménagé sans service.– (J. B.)

Trois entrées : secteur Barrage, 200, chemin du Barrage, Saint-Narcisse ; secteur Murphy, 575, route 352, Saint-Stanislas ; secteur Grand-Bassin, 522, rang des Forges, Sainte-Geneviève-de-Batiscan

https://parcbatiscan.ca

Réserve faunique Mastigouche

« Au camping du lac Saint-Bernard, on retrouve 73 emplacements aménagés sans services, 16 avec un service (eau) et cinq en location saisonnière. Une rive sablonneuse se trouve à proximité. Les campings semi-aménagés du lac de la Bouteille (secteur Bouteille) et du lac aux Sables (secteur Catherine) sont très populaires, car on y retrouve des toilettes et l’eau courante (non potable). Près d’une centaine d’autres emplacements de camping rustique sont répartis sur le territoire à proximité des accueils et des attraits. » – (S B)

830, rue Sainte-Anne, Case postale 1760, Saint-Alexis-des-Monts

www.sepaq.com/rf/mas/index.dot ?language_id=2

Réserve faunique du Saint-Maurice

« Lors de votre visite de la réserve faunique du Saint-Maurice, ne manquez pas ses plus beaux attraits : la chute du Vent, le belvédère du lac Huguette, le rocher Steamboat, les chutes Dunbar, les sentiers de randonnée du lac Normand et les nombreuses rives sablonneuses. Trois secteurs de camping regroupent plus de 90 emplacements. Camping Dunbar : sites aménagés sans services ; Camping Tousignant : sites aménagés sans services ; Camping du Lac-Normand : sites aménagés sans services, sites avec 1 service (eau) et site de camping rustique. » – (S B)

Accueil Matawin, 99, chemin de la Matawin, route 155, Trois-Rives

www.sepaq.com/rf/stm/

Laurentides

Camping Chutes-aux-Iroquois (Labelle)

« Installé au bord de la rivière Rouge, dans un secteur de très belles plages de sable, ce camping du réseau Camping Union mérite le détour. On y trouve plusieurs sites ombragés, une piscine chauffée, des jeux d’eau et un grand terrain de jeux pour les enfants. C’est un coin de pays intéressant pour le vélo, la randonnée pédestre et la pêche. » – (M-F B)

36, rue du Camping, Labelle

www.campingunion.com/fr/mont-tremblant-chutes/

Parc national du Mont-Tremblant

« Avec ses six grandes rivières, ses 400 lacs et ruisseaux, ce grand territoire de 1510 km2 est un véritable paradis pour les canoteurs ! Au programme : confort du camping aménagé et charme rustique des sites plus rudimentaires. Plus de 887 emplacements vous sont offerts dans le parc. » – (S B)

4456, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur, Qc J0 T 1 P0

www.sepaq.com/pq/mot/index.dot ?language_id=2

Parc national d’Oka

« Le parc national d’Oka se démarque par sa grande plage de sable fin et la richesse de son patrimoine historique et naturel. Aménagé au cœur d’une végétation abondante, le camping compte des emplacements 3 services (eau, électricité et égout), 2 services (eau et électricité), 1 service (électricité) et sans services pouvant accueillir les tentes et les véhicules récréatifs. » – (S B)

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Corporation du parc de Gros-Cap (IDLM)

« Si vous avez la chance d’aller aux îles de la Madeleine, voici un excellent camp de base ! Le camping se trouve à quelques minutes du traversier, dans un secteur très prisé pour la planche à voile et le kitesurf. On y trouve plusieurs options pour tous les types d’équipements, et les Salines (prêt-à-camper) sont irrésistibles. » – (M-F B)

74, chemin du Camping, L’Étang-du-Nord

www.parcdegroscap.ca/

Côte-Nord

Camping Boréal (Baie-Comeau)

« Joyau de la Côte-Nord, ce camping récent, unique en son genre, est pensé pour la famille. Il y a des activités à profusion, y compris une piscine et des glissades d’eau. Les installations sont de grande qualité et les sites sont aménagés dans une grande clairière ou dans des boucles boisées. » – (M-F B)

20, chemin du Mont Ti-Basse, Baie-Comeau

www.camping-boreal.com/

Lanaudière

Parc régional de la forêt Ouareau

« Situé dans Lanaudière, on y retrouve un réseau de sentiers d’environ 100 km de tous les niveaux, des rivières à explorer en canot et des terrains de camping répartis dans quatre secteurs : les Contreforts, le Pont-Suspendu (petite plage, sentier d’hébertisme), la Rivière et la Grande-Jetée. »

50 sites pour tentes ou VR (3 sites accessibles uniquement à pied) et bloc sanitaire à l’accueil, sites sans services, toilettes sèches. Les chiens en laisse sont admis. – (J B)

Cantons-de-l’Est

Parc national du Mont-Mégantic

« Un superbe parc avec de nombreux sentiers de randonnée, plusieurs activités et des points de vue à couper le souffle : 39 emplacements de camping dans le secteur de Franceville, dont 16 aménagés sans services et 21 avec eau et électricité ; 39 nouveaux emplacements dès cet été, soit 17 emplacements sans services, 8 avec électricité et 14 avec eau et électricité (boucle Syénite et Gabbro) ; 13 plates-formes de camping rustique dans le secteur de l’Observatoire. » – (J B)

Secteur de Franceville : 520, chemin de Franceville, Scotstown

www.sepaq.com/pq/mme/index.dot ?language_id=2

Parc national du Mont-Orford

Le parc national du Mont-Orford accueille ses visiteurs dans des forêts matures dominées par l’érable à sucre. Trois secteurs de camping s’offrent aux visiteurs : Secteur du Lac-Stukely (familial, avec 275 emplacements aménagés avec ou sans services pour les tentes et les véhicules récréatifs) ; Camping Le Vallonnier : 14 plates-formes de camping rustique ; secteur du Lac-Fraser : 149 emplacements de camping aménagés avec ou sans services pouvant accueillir les tentes et les véhicules récréatifs, dans une forêt de feuillus, dont 50 emplacements avec électricité. – (S B)

3321, chemin du Parc, Orford

www.sepaq.com/pq/mor/index.dot ?language_id=2

Centre-du-Québec

Camping des Voltigeurs

« Le Camping des Voltigeurs est un immense espace de nature situé sur le bord de la rivière Saint-François. On y retrouve de vastes sites ombragés, des infrastructures fraîchement rénovées et de nombreux attraits touristiques. Dessinées en boucles, les cinq zones du camping sont situées près des services communautaires. Elles totalisent près de 300 emplacements : 119 avec 3 services, 84 avec 2 services (eau et électricité), 56 avec électricité et 21 sans services. » – (S B)

Abitibi-Témiscamingue

Parc national d’Aiguebelle

« Le parc national d’Aiguebelle se démarque par divers phénomènes géologiques : marmites de géants, coussins volcaniques... Une passerelle haute de 22 mètres permet de franchir une faille gigantesque pour une traversée remplie d’émotions. Camping Abijévis (secteur Mont-Brun) : 42 emplacements pouvant accueillir les tentes ou les véhicules récréatifs, aménagés sans services et avec 1 ou 2 services. Camping Ojibway (secteur Taschereau) : situé près du lac Loïs, dix emplacements aménagés sans services pour tentes seulement. Les chiens tenus en laisse sont autorisés. » – (S B)

Réserve faunique La Vérendrye

« Les 800 km de circuits de canot-camping aménagés sur lacs, rivières et réservoirs en font un lieu incontournable pour les pagayeurs. Plus de 40 sites de camping rustique sont répartis sur le territoire, situés à proximité d’un plan d’eau. Au total, plus de 1250 emplacements de camping sont répartis sur le territoire de la réserve faunique. » – (S B)

Bureau administratif du secteur Abitibi-Témiscamingue, 1070, 3 e avenue Est, Val-d’Or

avenue Est, Val-d’Or www.sepaq.com/rf/lvy/

Parc national d’Opémican

« La localisation du parc, à cheval entre la forêt boréale et la forêt feuillue, entraîne la formation d’habitats riches, abritant une grande biodiversité, dont des espèces vulnérables. Deux secteurs de camping : secteur de la Pointe-Opémican et secteur de la Rivière-Kipawa. Boucles de camping totalisant 59 emplacements boisés situés à proximité des aires de services et de récréation : boucle des Draveurs (emplacements deux services), boucle des Cageux (emplacements deux services et emplacements sans services). Aussi, le camping de la Paroi-aux-Faucons pour le camping rustique. » – (S B)

LE QUÉBEC EN CAMPING : quelques chiffres

On compte environ 1000 terrains de camping au Québec

terrains de camping au Québec Dans ces 1000 terrains, on compte près de 115 000 emplacements de camping

terrains, on compte près de emplacements de camping Le taux d’occupation moyen était de 74,9 % en 2020

SOURCE : Enquête sur la fréquentation des terrains de camping du Québec pour 2020 réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec pour le ministère du Tourisme (2020).