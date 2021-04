Beaucoup de vaccins au Québec cette semaine

Le Québec a connu une bonne semaine côté vaccination. Durant les sept derniers jours, le nombre de personnes vaccinées a chaque fois dépassé la barre des 55 000, en dépit du faible achalandage dans certaines cliniques de vaccination sans rendez-vous. On a même battu un record jeudi, avec près de 75 000 doses administrées. À ce rythme, l’objectif de vacciner tous ceux qui le désirent d’ici le 24 juin apparaît de plus en plus réaliste.