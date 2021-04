[EN DIRECT 17 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouverez ici, au fil de la journée, toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 140 041 096

Morts: 3 001 584

CANADA

Cas: 1 106 062, dont 334 071 au Québec

Décès: 23 541, dont 10 785 au Québec

Toutes les nouvelles du samedi 17 avril

À LIRE | Le gouvernement Legault pourrait transférer en région plus que les 5000 postes de fonctionnaires promis d’ici 2028, grâce aux nouvelles possibilités que le télétravail en pandémie a fait miroiter pour l’ensemble du territoire québécois.

À LIRE | Une large majorité de Québécois souhaite que les gouvernements continuent de faire travailler les fonctionnaires de la maison, notamment en raison des effets bénéfiques du télétravail sur la qualité de vie et la congestion routière, révèle un sondage Léger.

4h00 | La pandémie a eu raison de plusieurs commerçants au cours de la dernière année, pour des raisons financières, mais psychologiques également.

1h00 | Le Québec a connu une bonne semaine côté vaccination. Durant les sept derniers jours, le nombre de personnes vaccinées a chaque fois dépassé la barre des 55 000, en dépit du faible achalandage dans certaines cliniques de vaccination sans rendez-vous. On a même battu un record jeudi, avec près de 75 000 doses administrées. À ce rythme, l’objectif de vacciner tous ceux qui le désirent d’ici le 24 juin apparaît de plus en plus réaliste.

1h00 | Non, il n’y a pas beaucoup plus de jeunes hospitalisés.

0h00 | Le télétravail, particulièrement dans la fonction publique, a modifié bien des aspects de nos vies. Est-ce que ce phénomène est là pour de bon ? Le Journal a consulté plusieurs intervenants qui évoquent les bienfaits, mais aussi les inconvénients de cet exode des fonctionnaires qui ont délaissé leur bureau en ville.

