Êtes-vous au courant?

Si ce n’est pas encore fait, il est important que vous vous occupiez de votre embarcation et de toute la puissance qui l’anime.

Nous avons tous déjà vu des amateurs en panne au beau milieu de nulle part parce que leur moteur refusait de démarrer ou que leur batterie n’avait plus la puissance nécessaire pour réveiller la motorisation.

Lors d’une récente discussion sur les batteries avec le spécialiste en installation marine de toutes sortes, Gary Gaussiran, de FishnTech, à Lachute, je vous avouerai y avoir perdu mon latin très rapidement. Voici l’essentiel de ses propos.

Comme plusieurs autres détaillants, Gary vend trois technologies de batteries Mercury Marine, soit celle à l’électrolyte liquide (de type acide/plomb), celle à la fibre de verre absorbant (appelées AGM, acronyme pour Absorbed Glass Mat) ainsi que celles à l’électrolyte gélifié (désignées comme étant au gel).

« Chacune des technologies doit répondre à plus de 300 critères et à autant de tests avant qu’on puisse y appliquer le logo et le sceau d’excellence », précise l’expert.

Démarrage

Pour certains, n’importe quel type de grosse pile, pourvu qu’elle soit capable de faire démarrer leur hors-bord et d’alimenter en électricité les différents éléments électriques et électroniques, conviendra. Il y en a même qui tentent de donner une deuxième vocation à leur vieille batterie automobile.

En fait, une vraie batterie marine à électrolyte liquide est conçue pour générer de courtes poussées de puissance pour le démarrage. Elle ne nécessite aucun entretien, n’a jamais besoin d’eau et sa conception antifuite empêche la corrosion aux bornes. Ses plaques en alliage de calcium résistent davantage aux vibrations et catalysent plus de puissance par kilo. Sa vie utile sera définitivement plus longue.

Intensif

Tous les adeptes possédant un moteur électrique doivent l’alimenter avec une pile à cycles prolongés. Contrairement aux modèles marins conçus pour générer de courtes poussées de puissance, ces deep cycle, comme certains les appellent, de type acide/plomb, sont fabriqués pour des applications intenses de cyclages profonds. L’enveloppe spéciale de lattes de fibre de verre des plaques prolonge la vie et accroît la résistance aux vibrations.

Combiné

Peu connues des amateurs de la Belle Province, les Mercury à usage multiple et pour services combinés sont parfaites pour les applications de démarrage intense et de cyclage profond moyen. Elles sont idéales lorsque vous ne pouvez avoir plus d’une batterie et que vous souhaitez démarrer le hors-bord, utiliser le moteur électrique de façon modérée et vous servir des équipements de communication et électronique. Leur pâte de plaques de haute densité exclusive livre encore plus de puissance par kilo. Elles offrent des caractéristiques semblables au modèle précédent.

Supérieures

Aux dires de M. Gaussiran, il est fort avantageux d’investir un peu plus pour une batterie AGM, car cette récente génération procure aux usagers de nombreux avantages. En plus de générer plus de temps d’opération et de pêche, elles se rechargent plus rapidement, elles ne nécessitent aucun entretien et leur durée de vie est deux fois plus longue que les batteries traditionnelles. Ces modèles résistent aux grandes variations de température et aux pauses hivernales.

« La complexité des nouvelles embarcations et des motorisations est plus exigeante pour les piles. Les plaisanciers et les pêcheurs auraient tout intérêt à profiter de la fiabilité et de la puissance de démarrage accrue des AGM ainsi que de leur endurance éprouvée avec les moteurs électriques », rassure le proprio de FishNTech.

L’ultime

Si vous êtes à la recherche de ce qu’il y a de meilleur, Gary conseille les batteries gel à cyclage profond. Ce sont elles qui durent le plus longtemps, qui offrent les performances optimales et qui se rechargent le plus rapidement avec un chargeur thermosensible à tension régulée conçu spécifiquement pour les batteries au gel.

M. Gaussiran m’expliquait qu’outre les prouesses des batteries de Mercury Marine, il les a choisies parce que cette entreprise est très soucieuse de l’environnement et que toutes les piles qu’elle vend sont recyclables à 99 %.

Chargeur

Afin d’alimenter le tout, Gary propose une station de gestion d’énergie qui se nomme Le CHARGE. Ce produit, de la firme Power-Pole, recharge tous les types de batteries et il peut agir comme un alternateur pour charger les piles pendant que le moteur est en marche.

Il peut même vous venir en aide pour un démarrage d’urgence. Cette centrale électrique compacte et légère de 500 watts fournit jusqu’à 40 ampères de puissance de charge à la batterie de démarrage et jusqu’à 25 ampères aux piles auxiliaires du moteur électrique.

L’utilisateur peut télécharger l’application C-Monster afin de tout contrôler, de surveiller l’état de ses piles en temps réel et prioriser celles qu’il souhaite recharger.