Jeux vidéo: pour comprendre les humains (et le monde)...

Désormais, les jeux vidéo sortent de leur sphère purement ludique et abordent des concepts sociologiques, politiques, scientifiques, voire même psychologiques.

À preuve, le XR Brain Jam (xrbrainjam.org/), conférence annuelle inaugurée en 2017, qui rassemble des neuroscientifiques, des développeurs de jeux et des chercheurs en sciences sociales afin qu’ils puissent se pencher sur des projets communs. Et c’est sur cette lancée que le Festival Games for Change (festival.gamesforchange.org/) a été créé.

Faire confiance ou se méfier?

La développeuse canadienne Nicky Case adore créer des jeux basés sur la psychologie. Ainsi, son «Jeu de la confiance» (ayowel.github.io/trust/, gratuit en plusieurs langues dont le français) part d’un fait historique connu. À Noël 1914, les soldats britanniques et allemands cessent les combats et se rassemblent dans le «no man’s land».

Aujourd’hui, (le jeu a été fait en 2017), le manque de confiance sape les fondements de notre société. Ce jeu gratuit propose donc d’examiner les mécanismes de la confiance afin de mesurer quelle attitude est la plus «rentable» à long terme. Et un détour sur la page des «Notes» (https://ayowel.github.io/trust/notes/) en fin de partie (d’une demi-heure) permet d’accéder à la bibliographie utilisée par Nicky Case.

Mais ce n’est pas tout ce qu’elle a fait. Car Nicky Case, actuellement en année sabbatique, a aussi développé «Aventures avec l’anxiété» (ncase.me/anxiety/, gratuit en plusieurs langues dont le français), sorte d’histoire interactive sur l’anxiété. Le joueur incarne un loup rouge, l’anxiété du personnage dont on suit les aventures.

Pour finir avec un peu de calme et de nature, son «Lucioles» (ncase.me/fireflies-fr/) explique la manière dont ces insectes illuminent les nuits. Si vous aimez, rendez-vous sur la page principale de Nicky Case (ncase.me/), où vous trouverez un nombre impressionnant de jeux qui vous permettront de mieux appréhender certains comportements humains.

Par ailleurs, de plus en plus de titres utilisent la réalité virtuelle pour simuler des notions de physique telles que la gravité ou la résistance tout en déplaçant des objets. Le site SideQuest (sidequestvr.com) offre ainsi, en anglais, une quantité de jeux pour ceux et celles qui possèdent Oculus Quest, le système de réalité virtuelle (VR) développé par la filiale de Facebook.

Histoire et engagement

Pour bon nombre de professeurs, les jeux sont le moyen parfait d’immerger les élèves dans une réalité inconnue afin de leur faire prendre conscience, non seulement des événements, mais aussi du contexte et des nuances sociales, culturelles, politiques ou économiques. Ainsi, «PeaceMaker» (https://www.peacemakergame.com/, disponible pour Android, MacOs ou Kindle, en anglais, hébreu et arabe) propose aux joueurs de régler le conflit israélo-palestinien... rien de moins! En incarnant à la fois le premier ministre israélien et le président palestinien, et en choisissant l’un des trois niveaux de difficulté (calme, tendu et violent), le joueur sera à même de saisir toute la complexité de la situation de ce conflit qui perdure.

Outre la remarquable série «Assassin’s Creed» (store.ubi.com/ca/assassins-creed/?lang=fr) d’Ubisoft, «Europa Universalis 4» (paradoxplaza.com/europa-universalis-all/ pour macOS, Microsoft Windows et Linux) est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule de 1444 à 1821. Les événements se produisent en temps réel, et le joueur doit s’assurer de faire évoluer le pays choisi en fonction de critères économique, diplomatique et militaire. Le titre est à ce point complet qu’il inclut 500 pays et cinq religions.

La perte de temps (utile) de la semaine

Changer la donne

Comprendre certains mécanismes pour mieux s’en affranchir (comme la tristesse) ou pour mieux communiquer avec les autres (comme l’autisme) est le but des jeux proposés par le site Games For Change (https://www.gamesforchange.org/games/). Les titres, gratuits ou payants, sont proposés pour tous les types de plates-formes (console, téléphone, ordinateur).

«A Closed World» s’intéresse aux défis des jeunes LGBTQ+, «Another Dream» se concentre sur le sort des migrants, «At-Risk» s’attaque aux préjugés liés aux maladies mentales et «Auti-Sim» propose de voir le monde à travers le regard d’un enfant atteint d’autisme.

Faites aussi un détour via «Apollo». Actuellement en développement (il devrait être prêt à l’été), ce jeu vous fera revivre la mission Apollo 13!