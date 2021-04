«La renarde et le mal peigné» au TNM: quand l’amour rencontre l’histoire

Qui de mieux que Marie Tifo et Pierre Curzi pour se glisser dans les mots intimes de Pauline Julien et Gérald Godin le temps du spectacle-lecture «La renarde et le mal peigné», présenté jusqu’au 25 avril au TNM? Les parallèles sont nombreux entre les deux couples qui partagent autant leurs convictions politiques affirmées que leur passion amoureuse.

En duo

Lorsque le premier ministre au Québec a annoncé la réouverture des théâtres, il y a quelques semaines, Lorraine Pintal a immédiatement proposé à Marie Tifo et Pierre Curzi de reprendre ce spectacle, créé en 2010, au Festival international de la littérature. «On était très contents quand elle nous a appelés, indique la comédienne. On a tout de suite accepté, car c’est un spectacle qu’on a énormément aimé faire, et qui avait bien marché à l’époque.»

La formule lecture permet une mise en place rapide, des exigences techniques très limitées, sans barrière de texte. «Et comme on est un couple vacciné, ça ne pose pas de problème», a plaisanté Pierre Curzi.

PHOTO COURTOISIE/TNM

Histoire collective

La correspondance épistolaire entre la chanteuse et le journaliste-député-poète va de 1962 à 1993, une période charnière dans l’histoire du Québec. À travers leurs missives empreintes d’amour, on est aussi témoin de cette transformation sociétale.

«Il y a eu la Révolution tranquille et deux référendums durant cette période, détaille le comédien, lui-même ancien député. Pauline Julien et Gérald Colin étaient indépendantistes, et ils ont même été des porte-étendards de cette indépendance, elle comme artiste, lui comme député et ministre du PQ. Mais l’essentiel du spectacle est leur relation amoureuse qui s’inscrit très intimement dans cette histoire du Québec.»

S’ils s’aimaient passionnément, leur relation n’était pas longiligne, parce que trop souvent marquée par l’absence. «C’est comme un amour qui se cherche constamment, résume Marie Tifo. C’est une histoire d’amour de deux êtres flamboyants, ces lettres sont éminemment belles, passionnées et poétiques. Cette correspondance nous touche parce que ce sont des lettres d’amour qui parlent à tout le monde.»

PHOTO COURTOISIE/PIERRE CREPO

Parallèles évidents

Leur vie personnelle est un peu à l’image du couple emblématique, mais Pierre Curzi apporte une précision. «Il y a des affinités et une parenté, mais nous ne sommes ni Gérald Godin ni Pauline Julien. On est effectivement dans une relation amoureuse qui dure dans le temps, mais je pense que la nôtre est plus paisible que la leur. Je pense surtout que Marie et moi, on aime jouer ensemble. On a une facilité à jouer des rapports amoureux.»

Reprendre ce spectacle, 10 ans plus tard, leur permet aussi de le jouer différemment. «Au départ, on était plus solennel, plus respectueux, analyse Marie Tifo. C’était très près de la lecture. Aujourd’hui, on s’abandonne plus, on joue davantage les émotions. Je pense que ça donne un spectacle plus charnel et plus incarné.»

Quant à l’héritage de Paulien Julien et Gérald Godin, il reste indéniable pour les deux comédiens. «Ce sont des icônes. On n’a pas beaucoup de héros au Québec, mais ces deux personnes ont marqué les gens. Ils sont toujours présents dans notre mémoire collective.»

«La renarde et le mal peigné» est présenté jusqu’au 25 avril au TNM. Une webdiffusion sera aussi offerte du 14 au 30 mai (tnm.qc.ca).