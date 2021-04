L’année Mélissa Corbeil

Brigitte Paquette avait reçu l’avertissement suivant de Luc Dionne au moment d’accepter le rôle de Mélissa Corbeil dans District 31 : « Le monde va t’haïr... » Connaissant la popularité du drame policier, la comédienne avait pris cette mise en garde au sérieux, mais après avoir passé autant d’années loin des plateaux, elle n’allait pas laisser passer la chance de rechausser ses souliers d’actrice pour quelques commentaires sur Facebook. « Ce personnage, même s’il suscite beaucoup de controverse, c’est un vrai cadeau, déclare-t-elle au Journal. Je n’aurais jamais pensé jouer une femme police à 60 ans. C’est tripant ! »

Bien qu’on ignore comment District 31 se terminera, jeudi prochain, on peut d’ores et déjà affirmer que Mélissa Corbeil aura marqué sa cinquième saison au fer rouge... tout comme Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) avait marqué sa quatrième, et Yanick Dubeau (Patrice Godin) sa troisième.

Avec son petit air baveux, la figure de proue du Service des enquêtes indépendantes et amie proche du défunt Louis Bourgoin (Stéphane Demers) a passé la dernière année à vouloir coincer Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) et Daniel Chiasson (Gildor Roy). Et même quand elle avait raison, son obstination provoquait des excès de rage chez 1 800 000 téléspectateurs.

« Ses intentions sont bonnes, insiste la comédienne d’un ton beaucoup moins cassant que celui qu’elle emprunte à l’écran. Des ripoux, elle n’en veut pas. Elle veut faire régner la justice. Mais les gens l’oublient parce qu’ils sont attachés aux gars du 31... Eux aussi font des affaires croches ! »

Double standard

Brigitte Paquette ne croit pas que Mélissa Corbeil susciterait des réactions aussi virulentes sur internet si elle s’appelait Martin Corbeil. Après tout, Bruno (Michel Charette) et compagnie pètent régulièrement des coches et personne n’en fait d’histoire...

« Le fait que c’est une femme en position d’autorité, qu’elle s’emporte, qu’elle ne s’en laisse pas imposer... Dans l’inconscient collectif, c’est encore quelque chose de problématique, indique-t-elle. Sur Facebook, j’ai lu qu’elle était une bitch, qu’elle était obsédée, revancharde... J’ai arrêté d’y aller. »

Un texto déterminant

Brigitte Paquette a décroché le rôle de Mélissa Corbeil en septembre 2019, après avoir surpris Luc Dionne aux Enfants de la télé. Durant l’enregistrement de l’émission, suivant la diffusion d’un extrait du thriller policier Omertà, dans lequel elle incarnait la fille du mafieux Giuseppe Scarfo (Dino Tavarone), l’auteur s’était exclamé : « Il faut que cette actrice travaille plus ! On ne la voit pas assez souvent ! »

Cette envolée avait beaucoup touché la principale intéressée, d’autant plus que quelques années plus tôt, elle s’était reconvertie en courtière immobilière, faute de contrats de comédienne.

Cinq jours plus tard, Brigitte Paquette recevait un texto en plein congrès RE/MAX : la production de District 31 souhaitait retenir ses services.

« J’ai failli m’évanouir, raconte-t-elle. Tous mes collègues étaient excités ! »

Nervosité

Brigitte Paquette n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter l’invitation. Et moins d’une semaine plus tard, elle foulait le plateau du feuilleton.

« Au début, j’étais très, très nerveuse, avoue-t-elle. Je n’en dormais plus ! Et j’avais beaucoup de difficulté à apprendre mes textes. Ça faisait quand même un bon six, sept ans que je n’avais pas joué de manière régulière. »

Heureusement, son niveau de stress est retombé après quelque temps. « Ça m’a pris un bon trois mois pour relaxer. Aujourd’hui, je n’ai pas encore atteint le degré de détente que j’aimerais avoir, mais je gère beaucoup mieux ma nervosité. »

Privilégiée

Entre son métier de courtière, sa mère dont elle prend soin et District 31, Brigitte Paquette traverse une période particulièrement occupée. Malgré la pandémie, elle qualifie sa dernière année d’« extraordinaire ».

« Je fais partie des chanceuses qui n’en ont pas trop souffert, souligne-t-elle. C’est étonnant, parce que quand c’est arrivé, on était sûrs qu’il y aurait un krach immobilier, qu’il n’y aurait plus de jobs, plus rien... Et pourtant, c’est tout à fait l’inverse qui s’est produit. »

Un rêve professionnel

Côté personnel, Brigitte Paquette forme toujours un couple avec l’acteur Frank Schorpion. Côté professionnel, elle rêve du jour où elle pourra collaborer avec Charlotte Le Bon, sa fille actrice, animatrice et réalisatrice, qui s’est beaucoup illustrée en Europe jusqu’ici.

« Elle a plusieurs cordes à son arc, déclare-t-elle avec fierté. Je l’ai vue récemment dans Cheyenne et Lola, une série française. Elle est tellement bonne ! Je suis tombée à terre ! »

Quant aux épisodes qui viendront conclure la cinquième saison de District 31, la comédienne souhaite envoyer le message suivant aux téléspectateurs : « Votre dose de haine envers Mélissa Corbeil risque d’augmenter encore un peu... Mais n’oubliez jamais : ce sont les mots de Luc Dionne ! »

► La 5e saison de District 31 prend fin jeudi à 19 h sur ICI Télé.