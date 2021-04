Dominique Ducharme garde généralement son calme après une défaite de son équipe. Mais on le sentait plus irritable, même à bout de nerfs, dans les minutes suivant un revers de 4 à 0 contre les Sénateurs d’Ottawa.

L’auteur de ces lignes lui a rappelé qu’il avait parlé après la défaite de 4 à 1 contre les Flames, mercredi, d’une présence d’un trop grand nombre de passagers au sein de l’équipe. Dans un contexte où le CH a encore une fois réussi à s’endormir offensivement, Ducharme aimerait-il apporter des changements à sa formation ?

« C’est la troisième fois que je le dis, a-t-il dit en grimaçant. Je ne peux pas en faire de changements. Je ne peux pas en faire. C’est assez simple. Si on voit une possibilité, j’en ferai. Mais je vais le répéter, dans la situation où on se retrouve, on ne peut pas faire de changements. »

Quand Ducharme fait référence à la situation actuelle, il regarde en direction du plafond salarial.

Le Tricolore n’a présentement pas une assez grande marge de manœuvre pour rappeler un joueur de son escouade des réservistes. Ducharme l’avait dit vendredi matin, mais le CH devra attendre un blessé pour y aller d’un changement.

Questionné à savoir s’il était frustré par le fait d’avoir les mains liées, Ducharme a offert la réponse suivante.

« On est dans ça ensemble. On s’en sortira ensemble », a-t-il répliqué.

Merrill ou Gustafsson ?

Il y a aussi un autre aspect à considérer. Les salaires des défenseurs Jon Merrill et Erik Gustafsson sont aussi déjà comptabilisés même s’ils se retrouvent en quarantaine dans une chambre d’hôtel à Edmonton, là où le Tricolore jouera ses deux prochains matchs.

S’il cherche à brasser un peu sa soupe, Ducharme pourrait se tourner vers Merrill ou Gustafsson face aux Oilers.

Déjà là, il s’agirait d’un changement. Même s’il fera le voyage dans l’Ouest canadien, Cole Caufield devra visiblement attendre avant d’endosser l’uniforme de l’équipe pour une première fois.

L’épice Gallagher

Sur la touche en raison d’une fracture au pouce droit, Brendan Gallagher n’aura finalement pas besoin d’une opération. Le petit ailier pourrait donc revenir au jeu à temps pour les séries.

En son absence, le CH a maintenant un piètre dossier de deux victoires et cinq revers.

« Le plein potentiel de cette équipe, on peut le voir. Mais oui, il y a de l’inconstance, a résumé Ducharme. Gally apporte une énergie, en plus de son jeu sur la glace, qui est contagieuse. C’est à tout le monde de faire sa part. De mettre l’épice de Gally dans leur jeu. »

Disons que depuis le 5 avril, date de la blessure à Gallagher, il n’y a pas beaucoup d’épices sur la glace.