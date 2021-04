Loi 101 au cégep: l’heure est à l’action

C’est grâce à l’adoption de la Charte de la langue française en 1977 que le français est aujourd’hui encore notre langue commune. C’est parce que nous voulons qu’elle le demeure pour les années à venir que nous, jeunes du Parti québécois, proposons d’étendre la Loi 101 au réseau collégial.

S’il y a un regain d’intérêt pour la défense de notre langue, c’est parce que les rapports, les statistiques et les témoignages sont unanimes : le danger est indéniable. Prenons par exemple les 100 millions de dollars alloués à l’agrandissement du cégep Dawson, un Cégep anglophone dans une ville francophone. Que l’on pense à agrandir Dawson signifie qu’il y a une demande de plus en plus importante. Celle-ci est si grande qu’on apprenait récemment que les cégeps anglophones ne parviennent plus à y répondre. Est-il normal que le système francophone, lui, soit le parent pauvre d’un réseau dont il est le cœur?

Une fierté collective

Nous considérons qu’il doit être possible pour tous les citoyens de se réaliser pleinement dans notre langue nationale. Or, présentement, avec l’engouement prouvé de nos jeunes pour les études au cégep en anglais, force est de constater que nous faillons à ce devoir. Collectivement, il est de notre responsabilité de nous assurer que le français soit, et demeure, la langue de tous les Québécois et Québécoises.

Nous devons être fiers des cégeps: ce modèle est unique à la seule nation francophone d’Amérique du Nord. Il est tout à fait naturel qu’il soit francophone. C’est le nôtre: il devrait parler notre langue.

Justement, quelle est donc la place des cégeps dans le système académique québécois? C’est l’institution dont le but est de former le passage de l’enfance à l’âge adulte; c'est aussi la dernière institution dans le cheminement des étudiants québécois dont le financement est pleinement assuré par l’État. Celui-ci devrait donc s’assurer que le réseau collégial reflète nos aspirations: cela passe en premier lieu par le français.

L’urgence d’agir

Nous, jeunes Québécois et Québécoises amoureux de notre langue, jugeons qu’il est impératif que le gouvernement pose un geste fort pour assurer la pérennité de notre culture. En décidant d’étendre la Loi 101 aux cégeps, nous témoignons de notre volonté de faire du français la langue de ces études qui sont les dernières à nous être véritablement communes.

C’est pourquoi nous faisons aujourd’hui cette proposition qui, à bien des égards, est la suite logique de ce que nous avons entamé sous le premier gouvernement Lévesque. Le problème, la tentation de l’anglais, est le même. Son ampleur, toutefois, est de plus en plus conséquente.

Nos solutions doivent suivre cette évolution.

L’heure n’est plus à la complaisance, elle est à l’action.

Marie-Laurence Desgagné, présidente du CNJPQ

Liam Buell, conseiller du CNJPQ

Thomas Gareau-Paquette, représentant jeune, Mercier

Jacques Martin, président territorial jeune, Montréal-Centre

Georges Mercier, président de l’exécutif, Bertrand

Autres signataires - Lettre ouverte des jeunes péquistes sur la loi 101 au Cégep

