Une jeune PME simplifie l’entretien de votre voiture

Si beaucoup de secteurs d’activités sont passés au numérique en 2021, le monde des garages et de l’entretien des voitures est loin de faire partie du lot. Pour ça, il y a Vehicle Mind, une jeune entreprise montréalaise née il y a à peine deux ans.

L’entreprise vient de lancer rdvgarage.ca, un site qui rassemble pour l’instant une vingtaine de garages du grand Montréal et qui permet de simplifier l’entretien de votre voiture en une opération de quelques clics.

En se rendant sur le site, on inscrit son modèle de voiture, puis on entre son code postal. Une liste de garages est ensuite suggérée, comme le sont aussi des dates pour la prise de rendez-vous.

Les prix sont fixés d’avance et se comparent aux moyennes de l’industrie : 56 $ pour un changement de pneus, 79 $ pour une vidange d’huile et 119 $ pour un alignement de roues.

Pour un supplément de 49 $, les clients peuvent également profiter d’un service de voiturier, qui viendra chercher la voiture à la maison puis la déposer une fois l’entretien complété.

Le tout se paye en ligne, sur le site, ce qui facilite encore plus les opérations.

« Pour l’instant, on offre huit différents services de base qui comptent pour environ 70 % de ce que font les garagistes au quotidien », explique Abhay Ghatpande, cofondateur et directeur de la technologie chez Vehicle Mind.

On peut aussi faire appel au site pour l’entreposage de pneus, différents types d’inspection et la vérification de l’air conditionné.

Une industrie à moderniser

Le tout nouveau service n’est offert qu’à Montréal et à Québec pour le moment. Mais Vehicle Mind ne compte pas s’arrêter là.

Chaque semaine, de nouveaux garages se joignent à l’aventure, assure le patron de Vehicle Mind, car ils y trouvent aussi leur compte.

« Ils ne sont pas difficiles à convaincre, ils trouvent tous que c’est une bonne idée. Personne n’avait tenté de moderniser cette industrie avant nous », dit-il.

L’entreprise sera aussi bientôt présente à Toronto et à Edmonton, et mise sur une croissance soutenue pour atteindre 2000 rendez-vous par mois en juin et 5000 par mois d’ici la fin de l’année.

À Montréal, on compte, par exemple, Monsieur Muffler, GMS Auto Clinique et Pneus Papineau parmi les garages qui font déjà partie de l’aventure. Le but est d’en avoir au moins 200 d’ici la fin de l’année.

Deux innovations

Certaines chaînes de garages ont certes un outil en ligne pour les réservations, mais aucune option n’existait avant Vehicle Mind pour fédérer l’industrie.

« On a travaillé très fort pour bâtir la plateforme. Ça semble simple de l’extérieur, mais ce ne l’est vraiment pas », lance le cofondateur, qui gère une équipe de 16 personnes chez Vehicle Mind.

Le service n’est offert que sur les ordinateurs pour l’instant, mais une application mobile est aussi en construction. Déjà, l’option des alertes est disponible pour ne rater aucune étape de l’entretien de son véhicule.

Le site rdvgarage.ca est le deuxième produit lancé par Vehicle Mind en quelques mois. Le premier, le Hub, est un gadget qui se vend une centaine de dollars et qui relie le système de diagnostic de la voiture à votre téléphone par l’entremise d’une application.

Le Hub permet donc de surveiller « l’état de santé » de votre véhicule en permanence.

Vehicle Mind en chiffres