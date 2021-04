COVID-19: les hôpitaux plus pleins que jamais en Ontario

La flambée de cas de COVID-19 que connaît l'Ontario a continué à remplir les hôpitaux de la province, qui comptent plus de patients terrassés que jamais par le virus.

En date de dimanche, la province dénombrait 2107 patients positifs à la COVID-19 alités (+42), dont 741 aux soins intensifs (+15) et 506 sous respirateurs (+5). Il s'agit de nombres record depuis le début de la pandémie, qui continue à mettre de la pression sur le système de la santé de l'Ontario.

La situation ne semble d'ailleurs pas près de s'améliorer, malgré le confinement complet de la province et l'ordre de demeurer à la maison, récemment prolongé jusqu'en mai. Encore dimanche, la province a ajouté 4250 infections à son bilan, en plus de 18 décès, en légère baisse par rapport aux 4362 contaminations répertoriées samedi.

L'Ontario est présentement submergé par la troisième vague de COVID-19. Au cours des dernières semaines, la province a présenté un seul bilan sous la barre des 4000 cas, tout en établissant un record en dévoilant 4812 infections vendredi.

Plateau

En comparaison, le Québec a atteint un plateau et semble même en voie de se diriger vers une lente décrue des infections. Dimanche, la Belle Province a dévoilé un bilan comptant 1344 cas et neuf décès, ce qui en fait le plus petit nombre d'infections journalières depuis le 7 avril dernier.

Après une remontée rapide du nombre d'infections depuis la mi-mars, la courbe épidémiologique du Québec a atteint un sommet pour la troisième vague il y a une semaine et se trouve maintenant sur un plateau, qui décroît lentement.

Le nombre de patients dans les hôpitaux (683, -9) a d'ailleurs diminué pour une toute première fois en plus de deux semaines dans les hôpitaux, la dernière baisse ayant été enregistrée le 2 avril. Les soins intensifs sont restés aussi achalandés avec 175 malades, soit exactement autant que la veille.

