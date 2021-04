Hugo Houle et Guillaume Boivin posent pied

Dans une course d’usure, les deux Québécois au départ de l’Amstel Gold Race, Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), n’ont pas rallié la ligne d’arrivée, dimanche, à Berg en Terblijt, aux Pays-Bas.

Les deux cyclistes ont tout de même vu leur leader d’équipe se trouver dans le groupe de chasse en fin de course, sans toutefois être dans le coup pour la victoire finale.

Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a été déclaré vainqueur devant la jeune sensation britannique Thomas Pidcock (INEOS-Grenadiers) après que les commissaires eurent analysé la photo du fil d’arrivée pendant de longues minutes. L’autre engagé dans ce sprint final, l’Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), a complété le podium.

Après avoir fait son travail d’équipier, Houle a posé pied après 180 kilomètres de course qui en comptait 219.

«Du point de vue personnel, je suis quand même satisfait. J’ai fait du bon travail pour les gars en début de course et fait plusieurs efforts. Les sensations étaient bonnes et je me sentais bien comparativement à il y a quelques semaines. Donc, je suis content. Je suis en santé et je prends du mieux tranquillement. Je ne suis pas en grande forme, mais ça va bien et ça m’a rassuré», a convenu Houle.

Le participant des Jeux de Rio a précisé que cet abandon qui n’était pas planifié, mais qu’il a pris cette décision, car son travail pour Jakob Fulgsang était fait.

«Il y a encore trois autres classiques qui s’en viennent et il faut garder de l’énergie et être intelligent.»

Pour sa part, Boivin a mentionné qu’il était un peu à court.

«Les gars [ses coéquipiers Michael Woods, Daryl Impey et Krists Neilands] ont bien couru dans le final et ils étaient très forts. De mon côté, j’ai été pris dans un accrochage en début de course, mais ce n’était rien de grave. Mes jambes n’étaient pas extraordinaires aujourd’hui et j’ai subi la course», a expliqué Boivin, qui s’est arrêté avec deux tours à faire.

«J’espère récupérer le plus possible en prévision de la Flèche wallonne», a ajouté celui dont le coéquipier canadien Woods sera à surveiller à cette épreuve, car il excelle sur ce type de terrain.

Le film de la course

L’échappée du jour composée de 10 concurrents a maintenu une avance de quatre minutes pendant un bon moment. Avec 6 des 13 tours à faire, le peloton a commencé à organiser la chasse et on a vu Houle roulant aux avant-postes, la tête penchée vers la gauche, comme il le fait souvent pendant un effort intense.

À quatre tours de la fin, l’avance a été réduite de moitié et le peloton s’est étiré en une longue file, au point où il a commencé à se fractionner dans la montée du Cauberg. Ide Schelling (BORA) a fait un beau numéro solo avec 24 km à faire et c’est une fois qu’il a été rejoint que les INEOS-Grenadiers ont porté un grand coup avec trois cyclistes présents dans le nouveau groupe de tête dans le dernier tour, soit Michal Kwiatkowski, Thomas Pidcock et Richard Carapaz.

Wout Van Aert, Maximilian Schachmann et Michael Matthew (Team BikeExchange) étaient aussi de ce groupe. Le futur podium a pris la fuite à un peu plus d’une dizaine de kilomètres de la ligne et Van Aert a eu sa revanche sur le Britannique qui l’avait battu au sprint de la Flèche brabançonne, quatre jours plus tôt.

Boivin et Houle seront à la Flèche wallonne mercredi, en Belgique.