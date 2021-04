Il était où le bonheur?

Est-ce la dèche, un mauvais sort ? Il faut que les jeunes sachent que ça n’a pas toujours été comme ça. Savent-ils que Montréal, il y a une quarantaine d’années, a déjà été une ville merveilleusement sportive où on alignait les coupes Stanley avec des Guy Lafleur, Ken Dryden et Big Tree ?

Dans la LNH, il y avait des noms comme Marcel Dionne, Gilbert Perreault, Michael Bossy, Pierre Larouche, Jean Ratelle, Rodrigue Gilbert. Des gardiens de but, en veux-tu, en v’là. Des Robert Sauvé, Bernard Parent, Michel Plasse, Rogatien Vachon, Daniel Bouchard, Gilles Gilbert, Gilles Meloche, Philippe Myre.

En même temps, le pilote de Formule 1 le plus formidable du monde était un gars de Berthier. Gilles

Villeneuve, une sommité. Les jeunes savent-ils que nous avions une des plus spectaculaires équipes de baseball alignant le meilleur receveur en Gary Carter et des joueurs légendaires comme Andre Dawson, Tim Raines, Steve Rogers, Pedro Martinez et même Pete Rose que vous pouviez rencontrer sur la rue de la Montagne un jeudi soir ? Montréal avait un des plus invitants marathons de la planète et la redoutable Jacqueline Gareau était notre fierté au marathon de Boston. Au football, dans ces années 1970, les formidables Alouettes gagnaient la coupe Grey ou se battaient en finale. Dans cette même époque incroyable, n’oubliez pas que Montréal a accueilli les plus grands athlètes du monde aux Olympiques de 1976.

Début des années 1980, Gaétan Boucher était le patineur le plus rapide de la planète, les frères Hilton rayonnaient à la boxe. Montréal, c’était le sport, la crème.

ILS SONT PARTIS

Mais que s’est-il passé depuis ? Est-ce la ville ? Est-ce nous ? Est-ce la presse critiqueuse ? Est-ce notre petit piteux dollar ?

Les Expos ont plié bagage après qu’on eut dramatiquement vidé l’équipe et les gradins. Les Alouettes survivent par la peau des dents. Le Stade olympique tombe en morceaux. À la boxe, deux organisations, avec tout leur bon vouloir, font subsister une compétition difficile, à risque. Nos Nordiques ont été vendus aux États-Unis pour une bouchée de pain et c’est en nous regardant de haut que la Ligue nationale nous dit d’attendre pendant que d’autres villes américaines se font une place sans avoir l’ombre d’une culture de la passe sur la palette. Sans le gros portefeuille de la famille Saputo, y aurait-il du soccer à Montréal ? Des Olympiques ou des compétitions internationales chez nous ? Pensez-y même pas.

Mais qu’est-ce qui nous est arrivé ?

LA DRÔLE DE « MECQUE »

On nous disait vivre dans La Mecque du hockey. La Mecque a pris une méchante débarque. Pas de coupe Stanley depuis 1993. Voilà 31 ans qu’on n’a pas vu un scoreur de 50 buts et Vincent Damphousse, en 1994, a été le dernier compteur de 40 buts.

Chaque année, on implore le ciel juste pour une place dans les séries et on n’y parvient même pas. Depuis dix ans, on a littéralement créé un mirage en Carey Price. On lui a donné 10 millions par année et on se fait croire qu’il est au top de l’élite alors que, statistiquement, il n’apparaît que rarement dans les 20 premiers. On a rejeté et humilié P.K. Subban parce qu’il aimait trop le monde et la vie de Montréal. Max Pacioretty était capitaine et il a tout fait pour être échangé. Alex Galchenyuk s’est étouffé dans le chandail au centre-ville alors qu’Alexander Radulov a carrément refusé de revenir après une seule saison en bleu-blanc-rouge. Comment expliquer ces 20 millions et un peu plus qu’on a donnés à Karl Alzner alors que le défenseur n’était pas capable de supplanter les 8 autres avant lui. L’an passé, l’excellent défenseur québécois Marco Scandella de 6 pieds et 3 pouces — et 220 livres — est arrivé à Montréal. Le neveu de Sergio Momesso criait à qui voulait l’entendre qu’il réalisait un rêve en se glissant dans cet uniforme. Échangé après 20 matchs.

Phillip Danault joue du hockey inspiré, un des meilleurs attaquants défensifs du circuit. Les négos sont bloquées depuis près d’un an. Qu’est-ce qui va arriver d’après vous ?

COMME UN CIMETIÈRE

Depuis 10 ans, pas moins de 17 instructeurs et assistants sont passés derrière le banc ou sur la passerelle, dont un congédié sauvagement entre deux périodes. Et Michel Therrien viré alors que son club dominait sa division. Onze gardiens de but se sont succédé pour devenir seconds de Carey Price depuis 2011. Allo ?

Il est où le problème ? Bergevin ? C’était comme ça bien avant lui.

De l’enclave

Un véritable phénomène du hockey s’en vient. Connor Bedard, natif de Vancouver, n’a que 15 ans et tellement dominant qu’on lui a accordé un statut exceptionnel. Il a disputé 15 matchs avec les Pats de Regina. Tout de suite, il a grimpé : 12 buts, 16 passes, 28 points en seulement 15 matchs... Premier pointeur de son club junior majeur. Cinq pieds et neuf, il aura 16 ans en juillet prochain. Une fusée sur lames.

Photo courtoisie, WHL