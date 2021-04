Les Jets en quête de solutions

Le constat est brutal pour les Jets de Winnipeg: malgré tous leurs efforts, ils sont incapables de neutraliser les deux vedettes des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Samedi, les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont ajouté deux mentions d’aide à leurs dossiers respectifs dans un gain de 3 à 0 des Oilers. McDavid totalise quatre buts et 15 points en sept matchs contre les Jets, et Draisaitl, cinq filets et neuf points.

Résultat: la formation albertaine a remporté un cinquième match en sept duels entre les deux clubs. Les solutions devront par ailleurs venir rapidement puisque les deux dernières parties de cette série auront lieu les 26 et 28 avril.

«Ils ont un jeu de puissance dynamique; ils ont capitalisé sur de multiples opportunités dans cette situation, a fait valoir le joueur de centre des Jets Adam Lowry, en vidéoconférence après cette rencontre. Même en tentant de les neutraliser, leurs deux gros joueurs semblent toujours s’inscrire à la feuille de pointage.

«Ce sera l’un de nos défis pour aller de l’avant, comment les neutraliser un peu. Je pense que nous avons les gars ici, nous avons l'équipe qui peut le faire. Il va s'agir de résoudre ces problèmes et de se préparer pour les deux prochains matches contre eux.»

Reconnu pour son jeu défensif, Lowry a une petite idée de ce qu’il faut faire pour empêcher les deux joueurs de faire la différence.

«Ce sont deux joueurs incroyables avec des talents incroyables. Ils mènent le classement des pointeurs pour une raison. [Il ne faut pas] leur donner une tonne de place, il faut les forcer à s’arrêter et à repartir, les suivre lorsqu’ils récupèrent la rondelle. Ce sont des joueurs de classe mondiale, ils vont avoir leurs chances. Il s’agit en quelque sorte d’en limiter le nombre à trois ou moins. C’est un peu l’objectif.»

Répliquer

Pas question, toutefois, d’être obnubilés par la présence sur la glace de McDavid et Draisaitl. Lowry et son entraîneur-chef Paul Maurice ont en effet sorti le vieil adage selon lequel la meilleure défensive est l’attaque.

«Vous ne pouvez pas simplement aller sur la glace et essayer de jouer un jeu uniquement défensif contre eux. Tu dois aller sur la glace et tenter de faire circuler la rondelle et d’obtenir des opportunités, a fait valoir Lowry. Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur le fait de ne pas allouer de buts.»

«Ils ont marqué des buts contre nous, mais je pense que nous avons fait un bon travail contre eux, a pour sa part déclaré Maurice. Mais loin d’eux, nous n’avons pas généré grand-chose.»

Les Jets sont actuellement deuxièmes dans la section Nord en vertu d’une fiche de 27-15-3 bonne pour 57 points. Les Oilers accusent trois points de retard, mais ont deux matchs en main.