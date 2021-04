Ludovick Bourgeois sera papa pour la première fois

Ludovick Bourgeois et son amoureuse, Olivia Rochon, attendent leur premier enfant, ont annoncé les futurs parents sur Instagram, dimanche.

«Des beaux projets pour 2021! Une maison et..............! Swipe right pour voir l’autre projet en construction», a écrit le chanteur sous la publication accompagnée d’une photo du couple et d’une autre de l’échographie.

La future maman a de son côté annoncé que le couple attendait une petite fille.

«Plein de beaux projets à venir. Très excités de vous annoncer notre projet secret des 15 dernières semaines, nous attendons une petite fille!» a-t-elle écrit.

Sur ces mêmes publications, on apprend aussi que le couple est en train de faire construire leur première maison.