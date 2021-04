Opération réussie pour Zach Werenski

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski a été opéré avec succès pour un problème relié à une hernie sportive.

C’est ce qu’a annoncé le directeur général Jarmo Kekalainen, dimanche.

La formation de l’Ohio avait déjà indiqué que la campagne 2020-2021 de son arrière était terminée. On sait maintenant qu’il aura besoin d’une période de six à huit semaines pour se remettre de l’opération qu’il a subie jeudi dernier.

«Zach a joué avec cette blessure pendant la majeure partie de la saison. Même si on voudrait l'avoir dans la formation, c'est la bonne décision pour lui d'être opéré. Cela lui permettra d'être à 100 % lors du camp d'entraînement à l'automne», avait déclaré Kekalainen, le 9 avril dernier.

En 35 rencontres cette année, Werenski a inscrit sept buts et fourni 13 mentions d’aide pour 20 points. Le choix de première ronde (huitième au total) au repêchage de 2015 était le deuxième défenseur le plus utilisé par l’entraîneur-chef John Tortorella, derrière Seth Jones. Il passait un peu plus de 24 minutes en moyenne sur la patinoire par partie.