Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 18 avril:

«Top Chef»

L’heure de la finale s’amorce. Trois chefs sont encore en lice. Mais pas pour bien longtemps, car seulement deux pourront proposer tous les plats de leur menu. La pression est forte. La tension est à son comble. Une chose est sûre: il ne peut y avoir qu’un gagnant.

Dimanche, 13 h, Zeste.

«S.O.S. oursons en danger»

Ce rendez-vous documentaire est dédié aux ours noirs d’Asie qui ont été vendus illégalement. Giles Clark, un spécialiste de jeunes animaux orphelins, débarque au Laos afin d’aider des ours à reconstruire leur vie, les soignant et les rééduquant. Première de deux parties.

Dimanche, 13 h, Canal D.

«Tout le monde aime»

Rediffusion de l’émission de Sonia Benezra consacrée à l’estimé Michel Louvain. Celui qui nous a quittés il y a quelques jours avait revécu, avec plusieurs artistes - dont Michèle Richard, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli et Ludovick Bourgeois - les moments musicaux forts de sa carrière... sans oublier «La dame en bleu».

Dimanche, 16 h 30, TVA.

«Riverdale»

Le bal des finissants est un événement incontournable de toute grande réussite scolaire. Alors que s’ouvre la cinquième saison de la série et que se profile la célébration, Archie peut compter sur Veronica afin d’être fin prêt pour un combat. Pour leur part, Betty et Jughead sont en quête de réponses.

Dimanche, 18 h, VRAK.

«Lancer-frappé»

Incontournable comédie de hockey - surtout dans sa version traduite en français - qui s’intéresse à l’entraîneur (Paul Newman) d’une formation composée de joyeux lurons. Sa technique pour amasser des victoires? La violence et l’intimidation. Pour Les Chiefs, tous les coups sont permis.

Dimanche, 20 h, MAX.

«Un zoo la nuit»

Le premier long métrage du Québécois Jean-Claude Lauzon a révélé un immense talent. Ce drame raconte l’histoire d’un ex-détenu qui souhaite remettre sa vie sur ses rails. Il renoue donc avec son père, dont la fin approche. Malheureusement pour lui, l’ancien prisonnier a aussi un flic sur le dos.

Dimanche, 22 h, Télé-Québec.

«L’étonnant pouvoir du caca»

Que ce soient ceux des humains et ou encore ceux des animaux, les excréments cachent des choses qui pourraient s’avérer très utiles, croient divers chercheurs. Et il est temps de savoir quoi précisément. C’est ce que souhaite découvrir la scientifique Jennifer Garner dans ce documentaire.

Dimanche, 23 h, ICI Explora.