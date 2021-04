Stewart Cink termine le boulot au tournoi RBC Heritage

L’Américain Stewart Cink a fait le nécessaire durant la dernière ronde du tournoi RBC Heritage, qu’il a remporté avec une bonne avance, dimanche, à Hilton Head, en Caroline du Sud.

Le vainqueur a remis une carte de 70, un coup sous la normale, pour terminer avec un cumulatif de 265 (-19) et empocher son deuxième titre de la PGA cette saison. Le golfeur de 47 ans a aussi obtenu la huitième victoire de sa carrière au sein du circuit professionnel.

Cink avait pris une sérieuse option sur la compétition en jouant 63 lors de chacune des deux premières rondes, jeudi et vendredi. Au cours de sa dernière journée de travail, il s’est contenté de deux oiselets.

Son compatriote Harold Varner III (66) et l’Argentin Emiliano Grillo (68) ont partagé le deuxième rang avec un retard de quatre coups. Le Canadien Corey Conners (68) a mieux fait que la veille, lorsqu’il avait joué 72. Ainsi, il a pris le quatrième échelon à 271 (-13), ex aequo avec l’Anglais Matt Fitzpatrick (68) et l’Américain Maverick McNealy (67).

Un autre joueur de l’unifolié, Mackenzie Hughes (73), a conclu en 52e place avec un total de 282 (-2).