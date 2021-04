Système de santé :«Ç’a été difficile dans les trois dernières semaines»

«Pour l’instant, on est bien contents que la tendance reste sur un plateau, car le système de santé a beaucoup de difficulté à faire face aux augmentations de problèmes de santé», a expliqué dimanche le Dr Gilbert Boucher, urgentologue.

Celui qui est aussi président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec espère que le Québec sera épargné par la hausse considérable de cas qui sévit en Ontario.

Le Dr Boucher a noté, en entrevue à LCN, que la tranche des 30 à 40 ans est plus présente dans les hôpitaux et fait de plus en plus face à des formes graves de la COVID-19.

«Ç’a été difficile dans les trois dernières semaines, le système de santé est vraiment à la limite», a toutefois constaté l’urgentologue.

Les patients se présentent en plus grand nombre dans les urgences et celles-ci sont spécialement occupées.

«Dans tous les hôpitaux, il y a des étages fermés, on manque beaucoup de personnel. Le moral n’est pas très très haut», a aussi constaté le Dr Boucher.

Il rappelle donc qu’il est important de suivre les consignes sanitaires. «Si ça s’enflamme à Montréal et à Laval, le système de santé aura beaucoup de difficulté et il faudra couper dans les services à la population», a prévenu le spécialiste.