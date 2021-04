Une frite au Restaurant de la trac

Photo d'archives, Chantal Poirier

AVANT LA PLACE SIMON-VALOIS

À cette époque, il y avait le Restaurant de la trac. Nombre de résidents y ont leurs habitudes. En plus de ses fameuses frites, le restaurant offre en 1975 des repas légers et complets dans une atmosphère typique du quartier. À l’arrière, le minigolf de Loisirs Saint-Barnabé fait la joie des amateurs. Une fois le convoi passé, les résidents du haut de la « trac » peuvent accéder à la rue Ontario, où une foule de commerces les attendent. Sur le coin nord-ouest de Bourbonnière, le magasin à rayons Peoples, un Reitmans et P. Vidal chaussures ont pignon sur rue. À l’ouest du poste à taxi Boisjoli sur Valois, le garage Calex de Pierre-Paul Nault est immanquable avec sa petite tourelle de château. En face, du haut de l’épicerie Steinberg’s (aujourd’hui le Metro Ontario), de jeunes téméraires sautent du toit pour atterrir sur un wagon qui les mène à l’autre bout de la ville.

PAR LE CHEMIN DE FER

Photo courtoisie, Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

De 1903 à 1997, jusqu’à 50 000 trains par année ont traversé Hochelaga dans un bruit de ferraille grinçant. Quelques années après l’aménagement de la voie ferrée de la gare Moreau vers L’Assomption, le docteur Baril, président de la commission scolaire d’Hochelaga, se plaint aux autorités des dangers qu’encourent les enfants chaque jour lorsqu’ils enjambent les rails sur Lafontaine pour se rendre à l’école Hochelaga ou Baril sur la rue Adam. Toutefois, comme elle contribue à l’essor industriel de l’Est, les inquiétudes du bon docteur sont mises de côté. Plusieurs entreprises installent leur propre desserte le long du chemin de fer, dont l’usine de levure Lallemand (1913-), le fabricant de ressorts B.J. Coghlin Ltd (1913-1961), Lavo, eau de Javel La Parisienne (1951-2000), American Can Co. (1908-1987), les biscuiteries Charbonneau (1917-1973) et Viau (1906-2003). Mais avec le développement du camionnage après la Deuxième Guerre mondiale, le transport ferroviaire est en perte de vitesse.

EN SUIVANT LES RAILS

Photo d'archives, Agence QMI

Datant de 2004, cette photographie du coin sud-ouest d’Ontario et Valois présente bien l’emplacement du chemin de fer désaffecté avant l’aménagement de la promenade Luc-Larivée. Après des années de chômage causées par la désindustrialisation, Hochelaga a bien piètre allure avec ses logements et commerces barricadés. Alors que le Canadien National prend la décision d’arrêter le service ferroviaire en 1997, Lavo quitte le quartier. Cette conjoncture se révèle favorable à un projet de revitalisation. Le long de l’ancien chemin de fer, on prévoit une place publique, des espaces commerciaux, des condos, mais aussi des logements communautaires, dont la Coopérative Jolie Fontaine, à l’endroit même où l’on trouvait l’ancienne usine Lavo. Les travaux débutent en 2005 sur la place Simon-Valois. Inaugurée en 2006, elle devient un lieu de convergence pour tous les résidents du quartier. Pour y accéder, une promenade suivant le tracé des anciens rails est aménagée en 2006-2007. Ce parc linéaire rappelle le passé ferroviaire d’Hochelaga, autrefois coupé en deux par le passage d’imposantes locomotives.