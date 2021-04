Une résolution pour contrer la hausse des loyers commerciaux à Montréal

L’importante hausse des prix des loyers à Montréal touche aussi les locaux commerciaux, à tel point que la Ville a décidé de déposer une résolution lundi pour réglementer les prix.

Après que plusieurs commerçants aient dû mettre la clé sous la porte à la suite d’une augmentation trop élevée, la Ville de Montréal a décidé d’agir pour mieux encadrer les locaux vacants et ainsi contrôler les hausses de loyers jugées abusives.

La résolution va donc demander au gouvernement de rendre obligatoire l’enregistrement des baux commerciaux au registre foncier et de mettre en place un bail type pour ce genre de locaux.

Et le contexte post-pandémique est favorable à l’implantation d’urgence de ces mesures étant donné l’inévitable relance économique qui doit avoir lieu, a affirmé Richard Ryan, président de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation.

Il a par ailleurs soutenu que les mesures de relance doivent aussi aider les petits commerçants pour préserver la vitalité des quartiers.

Même si la majorité des commerçants sont d’accord avec cette mesure, le professeur d’économie au King’s University College, Vincent Geloso, croit qu’à long terme, ces mesures pourraient être néfastes.

«Les propriétaires sont moins encouragés à construire, moins encouragés à développer des espaces pour les commerçants, et à long terme, cela aura comme impacts une baisse de l’offre, et à toute fin pratique, des pressions à la hausse sur le prix que les gens devront payer», a expliqué le spécialiste.