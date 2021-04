Bruins: David Krejci a-t-il trouvé son sauveur en Taylor Hall?

Limité à trois petits buts à ses 38 premiers matchs de la saison, le vétéran des Bruins de Boston David Krejci est le premier à se réjouir de la présence de Taylor Hall au sein de son trio et il l’a bien manifesté, dimanche.

Avec l’ancien des Sabres de Buffalo à sa gauche, le joueur de centre a réalisé un doublé pour aider les siens à vaincre les Capitals de Washington 6 à 3 et à s’approcher à trois points du troisième rang de la section Est détenu par les Penguins de Pittsburgh. Pour Krejci, il pourrait finalement s’agir de la bonne combinaison, lui qui a évolué avec plusieurs joueurs différents cette saison. D’ailleurs, Hall a inscrit au moins un point lors de ses trois derniers duels, ce qui n’est pas étranger à l’actuelle séquence de quatre victoires des Bruins.

«C’est très excitant. Miser sur lui dans cette ligne a été une très bonne chose jusqu’ici, a affirmé au quotidien "Boston Globe" Krejci, qui a touché la cible trois fois depuis l’arrivée de Hall, le 12 avril. Je veux croire que je peux l’aider et qu’il peut le faire tout autant à mon égard.»

Ainsi, la vie est plutôt agréable pour le numéro 46, du moins, sur la glace.

«Quatre matchs, quatre gains. Oui, je dirais que nous sommes sur une lancée. Je devine qu’avant la date limite des transactions, ce n’était jamais plaisant, n’est-ce pas? Mais après cela, nous en sommes là et nous avons cette équipe-là. Il suffit maintenant de jouer. On se présente, on fait confiance au système en place et on dispute la rencontre. Allons sur la patinoire et jouons simplement.»

Production plus élevée?

Pour revenir à Krejci, il faudra voir s’il pourra égaler sa récolte de 43 points – obtenue en 61 parties – de la saison passée. Ayant Craig Smith comme ailier droit, il a accumulé 28 points jusqu’ici et il reste 13 matchs au calendrier des siens, de sorte qu’il devra conserver une moyenne supérieure à un point par joute pour afficher le même total qu’en 2019-2020.

La bonne nouvelle pour Boston, ce sont les cinq parties à disputer face aux Sabres d’ici la fin de la campagne. Les trois prochaines sorties de la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy sont prévues à Buffalo, mardi, jeudi et vendredi. Elle doit aussi se mesurer deux fois aux Devils du New Jersey, un autre club qui ratera les séries éliminatoires.