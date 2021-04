Budget: le NPD ne déclenchera pas d'élections

S’il n’a pas exprimé clairement son appui au budget fédéral déposé lundi, le chef du NPD Jagmeet Singh a indiqué qu’il n’avait «pas l’intention» de déclencher une élection, car il y a «d’autres façons» de critiquer le gouvernement.

En contexte de gouvernement minoritaire, cela veut dire que le NPD compte maintenir en vie le gouvernement libéral en donnant son appui au budget, peu importe si le Bloc québécois ou le Parti conservateur s'y opposent.

Le budget déposé lundi par la ministre des Finances Chrystia Freeland est un des plus dépensiers de l’histoire du pays, avec des sommes promises tournant autour de 100 millions $.

Selon M. Singh, le Parti libéral a de bonnes propositions, notamment celle sur les garderies, mais refilera la facture aux travailleurs plutôt qu’aux ultrariches.

Les chefs Erin O’Toole et Yves-François Blanchet ont annoncé que leur parti respectif mettra sur la table des amendements avant le vote sur le budget, qui doit se tenir la semaine prochaine.

Un budget sans «cible budgétaire»

En soulignant que ce sont «les conservateurs [qui] nous ont sorti de la dernière crise économique», le chef conservateur Erin O’Toole a attaqué de front un budget qui regorge de dépenses, mais qui, selon lui, ne contient pas de cible budgétaire claire.

«Cette approche Ottawa-centriste mènera à des plus grandes bulles immobilières, des taxes plus hautes, un risque important d’inflation, et laissera des millions de Canadiens à la traîne», a affirmé M. O’Toole.

Ce dernier a également critiqué l’absence d’argent destiné à la relance du secteur énergétique.

«Je suis déçu par un budget prêt pour une élection, mais pas pour une relance économique», a résumé M. O’Toole.

Pas assez pour les aînés, selon le Bloc

Malgré un budget aux dépenses «pharaoniques», le chef du Bloc québécois s’est désolé du niveau de l’aide accordée aux aînés, ainsi que sur l’absence de transferts en santé aux provinces, une demande unanime chez les premiers ministres provinciaux.

La ministre Freeland a annoncé une aide ponctuelle de 500 $ au mois de juillet pour les aînés de 75 ans et plus, puis a proposé d’augmenter les paiements réguliers de 10 % pour cette même tranche d’âge à compter de 2022, ce qui toucherait 3,3 millions d’aînés.

Pour le chef bloquiste, cette aide devrait inclure les personnes de 65 ans et plus. Le parti compte déposer un amendement, et a fait de l’adoption de cet amendement une condition à son vote sur le budget.

Le chef bloquiste a toutefois salué l’intention d’Ottawa d’investir dans des secteurs d’intérêt au Québec, dont l’aérospatiale, les transports électriques, la pharmaceutique et l’industrie forestière. Reste à voir à quelle hauteur les montants promis seront destinés au Québec.

«Le gouvernement a été à l’écoute d’un certain nombre de demandes, a saisi un certain nombre d’opportunités, qui viennent de plusieurs milieux, qui viennent notamment de demandes assez insistantes du Bloc québécois», s’est félicité M. Blanchet.