Canadien c. Oilers: rebondir à tout prix dans l'Ouest canadien

Le dernier duel du Canadien de Montréal, une défaite de 4 à 0 contre les Sénateurs d’Ottawa samedi, a été l’un des pires du club depuis très longtemps et les hommes de Dominique Ducharme auront l’occasion de se racheter en entamant un périple de cinq matchs dans l’Ouest canadien, lundi face aux Oilers d’Edmonton.

Inspiration offensive à plat, rendement défensif plus qu’ordinaire, effort global pauvre et inconstant : peu de positif est à retenir du dernier affrontement qui, rappelons-le, opposait le CH à l’une des pires équipes de la Ligue nationale (LNH). Cependant, les matchs s’enchaînent rapidement et les occasions de faire oublier une contre-performance sont nombreuses.

Au classement de la section Nord, Edmonton devance Montréal par sept points, tout en ayant disputé un match de plus que le CH.

Pour le Tricolore, le plan, lorsqu’on est opposé aux Oilers, n’est pas très scientifique : freiner Connor McDavid et Leon Draisaitl. Jusqu’ici et sans grande surprise, McDavid compte 71 points en 43 parties et figure bien seul au sommet des pointeurs de la LNH. Il est tout juste suivi par son complice de toujours, Draisaitl, qui compte de son côté 63 points en 43 joutes.

Chez le CH, on espère le réveil de plusieurs joueurs. Dernièrement, Jonathan Drouin, Shea Weber et Eric Staal ont tous connu d’importantes baisses de régime et sont d’ailleurs critiqués de toutes parts sur les médias sociaux.