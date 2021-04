Charles-Alexandre Dubé: une enfance de dessins animés et de «Radio Enfer»

Depuis une dizaine d’années, le nom et le visage de Charles-Alexandre Dubé sont majoritairement associés à des productions télé destinées à un public adulte. Or, avant de se tailler une place dans cet univers, le comédien québécois a beaucoup apprécié les rendez-vous jeunesse d’ici.

Charles-Alexandre, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

La première émission que j’ai suivie de façon plus assidue, c’est «Radio Enfer». J’ai grandi à l’île d’Orléans, et le fameux «câble» comme on l’appelait, ne se rendait même pas jusqu’à notre porte, durant les premières années. Quand Canal Famille est entré dans la maison, vers 8-9 ans, je suis tout de suite tombé en amour avec les personnages de «Radio Enfer». Je courais en rentrant de l’école pour ne pas manquer le début de l’émission. J’étais fasciné par les «bloopers» et le moment où, à la fin de l’émission, les acteurs décrochaient pour saluer le public. Par un drôle de hasard, j’aurai la chance de travailler ce printemps, sur un seul et même projet, avec trois des acteurs de la distribution, soit François Chénier, Michel Charette et Isabelle Drainville (la pièce «Le vrai monde?», NDLR).

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Quand j’étais tout petit, j’étais déjà debout à attendre lorsque Radio-Canada entrait en ondes, le samedi matin à 7 h, pour écouter les dessins animés. Je me souviens même de l’animation avec des oiseaux qui survolaient des paysages, sur l’hymne canadien, et qui m’annonçaient que mon attente tirait à sa fin.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

«Passe-Partout», «Bibi et Geneviève», «Bouledogue Bazar», «Robin et Stella», «La princesse astronaute»... Ajoute à ça les Tortues Ninja, les Power Rangers et tous les films de Disney. La réponse est oui.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

«Bouledogue...Bazaaaaar.» Avec le solo de guitare électrique.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants(s)?

«Je n’ai pas encore d’enfant, mais j’espère que d’ici là, il y aura encore «Passe-Partout». Ça fait du bien de la «slow tv»; c’est tellement relaxant pour les enfants et les parents...

On peut apprécier le jeu de Charles-Alexandre Dubé dans la série «Alertes», diffusée le lundi à 21 h, sur TVA. Il prête ses traits au travailleur social Dominic Lacroix. De plus, il défendra le rôle pivot de Claude pour la pièce «Le vrai monde?» qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert à compter du 20 avril.