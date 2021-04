Consentement éclairé pour l’AstraZeneca

Le vaccin d’AstraZeneca est peut-être celui qui est le moins populaire en ce moment pour combattre la COVID-19, mais il y a quand même de nombreux Québécois de moins de 55 ans qui seraient très fiers et rassurés de le recevoir plutôt que de devoir attendre encore deux mois avant d’être vaccinés. Bien sûr, il y a des risques de faire une thrombose, mais si la balance avantage-inconvénient est positive, pourquoi ne pas faire confiance au jugement de la population ?

La transparence

En temps normal, si vous allez voir votre médecin et qu’il vous prescrit un nouveau médicament, il va évidemment vous faire part des risques possibles, mais aussi des risques de ne rien prendre. C’est ce qu’on appelle le consentement éclairé.

Par exemple, pour des pilules contraceptives, le risque de faire une thrombose est 100 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner avec l’AstraZeneca. Pourtant, les anovulants demeurent très populaires chez les femmes et l’on continue de les offrir.

Pour permettre ce consentement éclairé, Santé Canada a mis à jour cette semaine les mises en garde sur l’étiquette du vaccin d’AstraZeneca. Ça permet de nous informer sur les effets secondaires possibles, sur les signes et les symptômes et sur les moments où consulter après la vaccination.

Aussi, depuis que la Santé publique a décidé de poursuivre la vaccination avec l’AstraZeneca chez les 55 ans et plus, les gens sont au courant du vaccin qu’ils vont recevoir et ils sont libres de l’accepter ou d’attendre.

Malgré les risques connus, au début de la campagne, la clientèle cible s’est littéralement ruée au petit matin pour faire la file afin de recevoir le précieux sérum.

L’offrir aux 50 ans et plus

L’engouement s’est maintenant essoufflé, mais je demeure persuadée que si l’on diminue l’âge à 50 ans, et même à 45 ans s’il reste des doses, nous allons revivre le même engouement au sein de la nouvelle clientèle cible.

Il ne faut pas oublier que si l’on attrape la COVID-19, on a de 8 à 10 fois plus de risque de faire une thrombose majeure qu’après avoir reçu le vaccin, qui, en plus, nous protège du fameux virus.

Évidemment, je ne suis pas une spécialiste en santé publique, mais quand je regarde le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe après une gestion chaotique de la pandémie, il a quand même réussi à s’en sortir grâce à l’AstraZeneca, qui a été administré à la majorité de la population adulte.

Là-bas, l’Angleterre a rouvert ses commerces après quatre mois de fermeture et l’on continue de recommander l’AZ aux personnes de 30 ans et plus. Le temps presse, c’est la course contre la montre, la Santé publique devrait prendre une décision rapidement.

Nous sommes entourés de risques devant lesquels nous devons faire des choix. Faire du vélo, prendre l’avion, avoir un bébé, etc. On accepte les risques en se disant que les avantages ou les bénéfices qu’on en retire sont beaucoup plus grands.

Le même principe devrait s’appliquer au vaccin, d’autant plus qu’il n’implique pas que la personne qui le prend, mais également sa famille et son milieu.

Chaque adulte concerné pourrait juger s’il est plus à l’aise de vivre avec les risques d’attraper et de propager la COVID-19 que de prendre l’AstraZeneca pour être vacciné le plus vite possible.