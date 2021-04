COVID-19: meilleur bilan au Québec depuis mars, toujours difficile en Ontario

La baisse des cas observée depuis une semaine au Québec s'est poursuivie, lundi, avec la publication du plus petit bilan dans la province depuis le début du mois.

La Belle Province a fait état de 1092 nouvelles infections et de 15 décès supplémentaires. Il s'agit de la plus petite hausse du nombre de cas détectés en une journée depuis le 31 mars dernier, journée où 1025 contaminations avaient été annoncées.

Malgré tout, l'arrivée de nouveaux patients s'est poursuivie dans les hôpitaux où l'on dénombre désormais 686 personnes alitées avec la COVID-19 (+3), dont 183 aux soins intensifs (+8).

«Les mesures que nous avons mises en place semblent avoir freiner (sic) la hausse du nombre de cas. C'est encourageant, mais on ne doit pas relâcher nos efforts si on veut continuer de contrôler le virus», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, tout en notant que le nombre de patients continue à grimper dans les hôpitaux.

De pire en pire

Pendant ce temps, l'Ontario a continué de sombrer sous la troisième vague en ajoutant 4447 nouvelles infections à son bilan, en plus de 19 décès. C'est la neuvième fois lors des 11 derniers jours que la province dépasse le cap des 4000 cas, avec un record de 4812 infections en 24 heures vendredi dernier.

Conséquemment, les hospitalisations ont continué à grimper en flèche dans la province. On dénombre maintenant 2202 patients alités avec la COVID-19 (+95), dont 755 aux soins intensifs (+14) et 516 sous respirateurs (+10).

Ces données inquiètent alors que la province se trouve pourtant sous un confinement strict, avec un ordre de demeurer à la maison en vigueur depuis une semaine et demie. De nouvelles mesures, dont la fermeture des frontières avec le Manitoba et le Québec et le retour de l'école à la maison pour tous les enfants du primaire et du secondaire, sont entrées en vigueur lundi.

De plus, l'Ontario va abaisser dès mardi à 40 ans l'âge minimal, plutôt que 55 ans, pour pouvoir recevoir une dose du vaccin d'AstraZeneca, dans l'espoir d'accélérer sa campagne de vaccination.

La situation au Canada

Ontario: 421 442 cas (7735 décès)

Québec: 338 044 cas (10 816 décès)

Alberta: 170 795 cas (2040 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 38 160 cas (465 décès)

Manitoba: 36 159 cas (959 décès)

Nouvelle-Écosse: 1822 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1788 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1046 cas (6 décès)

Nunavut: 423 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 173 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 127 064 cas (23 656 décès)

