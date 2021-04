De plus en plus de Québécois font construire leur maison

La construction résidentielle a connu une hausse importante au Québec au mois de mars 2021, marquant son cinquième mois d'augmentation consécutive, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Près de 4395 habitations ont ainsi été mises en chantier en mars, ce qui représente un bond de 55 % par rapport à l’année précédente. Un record pour un mois de mars, a indiqué la SCHL.

«L’accélération de la construction de maisons individuelles et de la construction dans les plus petits centres urbains était attendue dans une certaine mesure. Toutefois, la performance exceptionnelle des mises en chantier de logements collectifs dans les régions métropolitaines surprend», a souligné par voie de communiqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), lundi.

La construction de maisons individuelles est particulièrement populaire et a observé une hausse de 90 % dans la province, avec 722 nouvelles fondations coulées. Et les logements collectifs ne sont pas en reste (+50 %), occupant toujours la plus grande part du marché avec 84 % des nouvelles unités.

Les six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont d’ailleurs toutes connu une augmentation de la construction résidentielle en mars.

La région de Trois-Rivières a toutefois enregistré la plus forte croissance en quintuplant (+450 %) ses mises en chantier par rapport à mars 2020. Montréal et Gatineau ont respectivement inscrit des bonds de 69 % et 64 %, contre 27 % pour Québec et 16 % pour Sherbrooke.

Et la tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois, avec une augmentation de 16 % attendue dans la Belle Province par rapport à l’année précédente.