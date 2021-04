Des régulateurs enquêtent sur l'accident d'une Tesla apparemment sans conducteur

Deux agences américaines de sécurité des transports ont indiqué lundi qu’elles avaient lancé des enquêtes sur l’accident mortel survenu au Texas d’une Tesla à bord de laquelle il n’y avait apparemment personne derrière le volant.

• À lire aussi: Accident mortel avec une Tesla apparemment sans conducteur

Le véhicule roulait à vive allure quand il s’est écrasé samedi soir contre un arbre à Spring, près de Houston, et a pris feu, le détruisant entièrement. Les premiers éléments de l’enquête préliminaire menée par la police locale montrent qu’il n’y avait personne au volant du véhicule, a indiqué un responsable de la police du comté de Harris, Mark Herman, à des médias locaux.

Selon lui, les autorités n’ont retrouvé que deux individus, l’un à la place du passager et l’autre sur le siège arrière.

L’agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA, a « immédiatement lancé une équipe spéciale d’enquête », selon un message transmis lundi à l’AFP.

« Nous discutons activement avec les forces de l’ordre locales et Tesla pour en savoir plus sur les détails de l’accident et prendrons les mesures appropriées lorsque nous aurons plus d’informations », a ajouté la NHTSA.

Le Bureau national des transports et de la sécurité des États-Unis (NTSB) a de son côté indiqué sur Twitter avoir envoyé deux enquêteurs sur place. Ils se concentreront « sur le fonctionnement du véhicule et l’incendie qui a suivi la collision ».

Les enquêteurs locaux n’avaient pas encore déterminé dimanche si l’airbag du siège du conducteur s’était déployé et si le système d’assistance à la conduite du véhicule était enclenché au moment de la collision.

Sur son site internet, Tesla prévient que les systèmes d’assistance à la conduite qu’ils proposent, sous les noms d’Autopilot et de Full Driving System Capability, ne rendent pas le véhicule autonome et que la supervision active d’un conducteur reste nécessaire.

Son patron Elon Musk vante toutefois régulièrement les avancées réalisées par son groupe sur les technologies d’aide à la conduite.

Quelques heures avant l’incident samedi, il renvoyait sur Twitter à un décompte trimestriel réalisé par le groupe en commentant : « Les Tesla roulant avec Autopilot enclenché ont maintenant près de dix fois moins de chances d’avoir un accident qu’un véhicule normal. »