Ils se font injecter une solution saline plutôt que le vaccin

Six personnes devant recevoir le vaccin contre la COVID-19 à la clinique de vaccination de Mackenzie Health, à Vaughan en Ontario, ont plutôt reçu une solution saline.

Le malentendu s’est déroulé le 28 mars. Cette solution sert à diluer le vaccin avant que celui-ci soit administré au patient.

«Recevoir une injection de saline ne cause aucun mal, mais cela n’aurait jamais dû arriver, a indiqué par voie de communiqué Mackenzie Health, lundi. [...] Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur et pour l’incertitude et les préoccupations causées par cette situation.»

L’organisation a indiqué que les individus concernés avaient reçu le soutien nécessaire et que leurs anticorps ont été testés. Les personnes ayant besoin d’une nouvelle dose la recevront.