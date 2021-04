L’ancien argentier de la CAQ sollicite le gouvernement Legault

L’ex-argentier de la Coalition avenir Québec, Mario Charpentier, cogne à la porte du gouvernement de François Legault pour la construction d’une nouvelle usine de vaccins contre la COVID-19 au Québec, a appris Le Journal.

De nouvelles informations, apparues au Registre des lobbyistes ces derniers jours, laissent voir que l’avocat d’affaires bien connu et associé fondateur du cabinet BCF cherche à obtenir des engagements de Québec en vue de la construction d’une usine de « vaccins thérapeutiques ».

Représentations en haut lieu

Le projet, dont l’emplacement resterait à déterminer, est mené par Pomerleau en collaboration avec ANGANY, une société de biotechnologie franco-québécoise établie au Québec depuis quelques années. C’est pour ces deux entreprises que Mario Charpentier agit aujourd’hui à titre de lobbyiste.

Son mandat : obtenir de la part du gouvernement « une garantie de bail à long terme dans la future usine, incluant le loyer des bâtiments et équipements, ainsi que les frais d’opération associés ».

Pour ce faire, selon les données au registre, il se réserve la possibilité de faire des représentations auprès du premier ministre, ainsi qu’auprès des élus et employés des ministères de l’Économie, et de la Santé et des Services sociaux.

Liens politiques

Le Journal a tenté sans succès d’en connaître davantage. Joint à son cabinet, M. Charpentier a décliné, par la voie de sa porte-parole, l’entretien sollicité.

Ce dernier n’a pas toujours été aussi discret. Avant de devenir responsable du financement de la CAQ, le parti qu’a fondé François Legault, Mario Charpentier s’est fait connaître comme président de l’Action démocratique du Québec.

Il a aussi été candidat de l’Équipe Coderre à la mairie de Montréal, avant d’en être écarté après que le Directeur général des élections du Québec lui eut adressé deux constats d’infraction.

La direction de Pomerleau ainsi que celle d’ANGANY ont également décliné nos demandes d’entretien. L’an dernier, par l’intermédiaire du ministre Pierre Fitzgibbon, ANGANY s’est vu octroyer un prêt de 2,6 millions de dollars d’Investissement Québec.

–Avec la collaboration de Francis Halin