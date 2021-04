Le monde des véhicules électriques expliqué par Daniel Breton

L'offre de véhicules électriques est de plus en plus diversifiée et les automobilistes du Québec semblent de plus en plus intéressés à faire le saut vers un modèle hybride rechargeable ou même entièrement électrique.

Cela dit, plusieurs questions et idées préconçues demeurent au sujet des modèles électriques.

Pour faire le point à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Daniel Breton, PDG de Mobilité Électrique, à l’occasion de la sortie de son livre Le Guide pratique de la voiture électrique... et plus!

Depuis que l’automobile électrique est débarquée sur notre marché, une question particulière continue de polariser : la production de batteries est-elle à ce point polluante?

Questionné sur la pollution engendrée par la production de batteries, M. Breton s'est fat rassurant. « Ça a beaucoup évolué. Si on regarde la pollution par kWh de batterie, elle a baissé d’environ 60% de 2013 à 2019. On prévoit que la pollution par kWh va baisser d’un autre 50 à 60% d’ici 2024-2025. Et en plus, on va rajouter le recyclage des batteries par rapport évidemment au fait qu’on ne peut pas récupérer du pétrole qu’on a brûlé », analyse-t-il.

Il a également été question de la valeur de revente des véhicules électriques sur le marché d’occasion et des coûts d’une voiture électrique comparativement à ceux d’une voiture à essence.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’arrivée du Mazda MX-30 au Québec, d’une éventuelle pénurie de caoutchouc et de la fin annoncée de la Nissan GT-R.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les BMW 330e et Ford Mustang Mach-E.

Réponses aux questions du public

Pour conclure l’émission, les deux animateurs répondent aux questions du public concernant une Volvo C30 d’occasion, le Volkswagen ID.4 et la résiliation du bail d’une Toyota Corolla 2019.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.