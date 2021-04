Les Penguins s’attendent à plus de Jason Zucker

Au cœur de la lutte pour le sommet de la section Est, les Penguins de Pittsburgh auront besoin d’une plus grande contribution de l’attaquant Jason Zucker s’ils souhaitent terminer la saison en force.

• À lire aussi: Blue Jackets: Max Domi dans les estrades

• À lire aussi: Tout va rondement pour Max Pacioretty et les Golden Knights

• À lire aussi: Canadien c. Oilers: rebondir à tout prix dans l'Ouest canadien

L’ex-porte-couleurs du Wild du Minnesota connaît une année difficile, ayant été limité à 27 rencontres en raison d’une blessure au bas du corps. Sa production offensive a d’ailleurs été affectée, car il s’est contenté de 11 points, dont sept buts, tout en maintenant un différentiel de -9. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont quand même obtenu du succès, la formation de la Pennsylvanie comptant 59 points et occupant le troisième échelon de sa division.

Maintenant, Zucker espère que son but marqué dimanche dans une défaite de 4 à 2 aux mains des Sabres de Buffalo annoncera des jours meilleurs. Et c’est aussi ce que pense son entraîneur-chef Mike Sullivan.

«Nous nous croisons les doigts pour que "Zuck" ait un impact plus grand sur le jeu, a mentionné le pilote au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Je souhaite que ce filet lui donne un élan de confiance. Il est un joueur important pour nous, il reste un hockeyeur difficile à affronter.»

Aussi, le patineur concerné a des ajustements à faire, visiblement.

«J’ai eu quelques discussions avec lui récemment. Il s’agit de simplifier son jeu et de se diriger avec conviction vers le filet, tout en étant solide avec la rondelle, a affirmé Sullivan. Je pense que ses performances ont été teintées de hauts et de bas dans les récentes parties. Cependant, je crois qu’il a bien joué en compagnie de Jeff Carter.»

Bonne contribution des autres

Néanmoins, les «Pens» peuvent se réjouir du rendement de leurs autres éléments-clés. Sidney Crosby et Jake Guentzel ont respectivement accumulé 50 et 46 points. Et du côté des défenseurs, le soutien offensif est également au rendez-vous, notamment de la part du Québécois Kristopher Letang. Il détient le cinquième rang des arrières de la Ligue nationale de hockey avec 35 points, tandis que ses coéquipiers à la ligne bleue Mike Matheson, Cody Ceci et Brian Dumoulin ont tous atteint le plateau des 10 points.

Tout cela réjouit Sullivan qui souligne la qualité de leur travail.

«Ils défendent bien notre territoire quand nous en avons besoin. Ils appuient aussi l’attaque et nous aident à produire de l’offensive, que ce soit en réalisant une poussée ou en se plaçant à la ligne bleue adverse. Ils offrent le soutien requis à nos attaquants, a-t-il expliqué. Il est difficile de préparer de bonnes attaques sans la participation de ces gars-là sur la glace.»

À VOIR AUSSI