Marie-Chantal Toupin réclame 300 000 $ à Bell Médias et Production Entourage

La chanteuse Marie-Chantal Toupin réclame un montant de 300 000 $ à Bell Médias et Production Entourage «en raison de la diffusion [...] d’allégations fausses et hautement diffamatoires» à l’égard de sa réputation, à la suite de son passage controversé à la téléréalité Big Brother Célébrités (BBC), diffusée cet hiver à Noovo.

Lors des épisodes 15 et 16, des candidats de l’émission ont rapporté que la chanteuse de 49 ans avait tenu des propos racistes et homophobes envers Richardson Zéphyr, Varda Étienne et Rita Baga, lors d'une soirée arrosée où elle a mélangé alcool et médicaments. Noovo n’a pas diffusé les extraits compromettants.

Selon la mise en demeure obtenue par le Journal, le diffuseur lui aurait confirmé par écrit qu’il n’existerait aucun enregistrement audio et vidéo qui permettrait de confirmer qu’elle a bel et bien tenu des propos racistes et homophobes.

Toujours selon la mise en demeure, il s'agirait de «fausses informations» qui auraient été construites «de toute pièce par les producteurs de cette émission et véhiculées, en toute connaissance de cause sur la sphère publique», «dans l’optique de mousser les cotes d’écoute de l’émission BBC». Ces «fausses allégations» ont ensuite provoqué un tapage médiatique qui ont «fait une tache indélébile à sa réputation, son honneur et son nom», et lui ont fait subir une «profonde humiliation».

Marie-Chantal Toupin, qui a volontairement quitté BBC à la suite de cet événement, a toujours soutenu n’avoir aucun souvenir de la dite soirée, «dû à un épisode d’incapacité psychologique», explique la mise en demeure.

Rappelons que durant son séjour à BBC, Marie-Chantal Toupin a dû subir une intervention dentaire suscitant la prise de médicaments sur ordonnance «afin de traiter une problématique d’anxiété sévère, rendant momentanément inapte notre cliente», précise la mise en demeure envoyée le 29 mars dernier par son avocat, Me François-David Bernier.

Contrats perdus

En plus d’avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, Marie-Chantal Toupin soutient avoir perdu plusieurs contrats à la suite de cette controverse. Un contrat d’animatrice radio chez CSJM média aurait été mis en suspens et elle aurait perdu un contrat de commandite. Elle estime également avoir subi une baisse de 80 % relativement à la vente et aux téléchargements de sa musique, perdu de nombreux contrats de spectacles, et avance aussi avoir perdu 50 % de ses abonnés sur Facebook.

Elle a abandonné sa profession de chanteuse et d’animatrice pour occuper un emploi d’esthéticienne en micro-pigmentation pour subvenir à ses besoins, y apprend-t-on.

Le 29 mars, Marie-Chantal Toupin annonçait pourtant dans une vidéo sur Facebook vouloir faire un album rock en 2021, et demandait l’aide de son public pour dénicher des auteurs-compositeurs «avec des textes du tonnerre». Le 6 avril, elle faisait un second vidéo pour dire qu’elle voulait offrir, cet été, des spectacles dans des cours privées.

Des procédures entamées

L’avocat de Marie-Chantal Toupin, Me François-David Bernier, a confirmé au Journal que Production Entourage Télévision et Bell Médias n’avaient pas répondu à la mise en demeure après l'échéance de dix jours, et qu’une demande introductive d’instance, première étape afin d’intenter un recours, sera entamée prochainement.

«Ce qu’on prétend, c’est qu’il n’y a pas de preuve qu’elle a tenu ces propos, a-t-il expliqué lundi au Journal. On a monté ça en tête d’épingle. On en est venu à dire, par les participants, que c’était de l’homophobie et du racisme, qui est un stigmate indélébile à mettre sur quelqu’un. (...) Ils ont laissé ça être propagé par les participants. Et même si ç’avait été dit, Big Brother a vu l’état de vulnérabilité dans laquelle Marie-Chantal Toupin s’était retrouvée, et ils auraient dû la protéger. (...) Ils ont laissé cette polémique grandir. Elle n’est ni raciste, ni homophobe.»

Le Journal n’a pas été en mesure d’obtenir les réactions d’Entourage et Bell, lundi soir.