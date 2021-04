New Delhi confinée pour une semaine à compter de lundi soir

New Delhi | Les autorités de New Delhi vont imposer à partir de lundi soir aux 20 millions d'habitants de la capitale indienne un confinement d'une semaine pour contenir la flambée de cas de COVID-19 et réduire la pression sur les hôpitaux.

L'Inde a recensé lundi un nouveau record de nouvelles contaminations: 273 810 cas sur 24 heures. C'est le cinquième jour d'affilée que le pays franchit la barre des 200 000 nouveaux cas.

À Delhi, ville la plus touchée dans le pays qui compte 1,3 milliard d'habitants, plus de 25 000 cas ont été recensés sur 24 heures. Près du tiers des personnes testées étaient positives.

«Le système de santé de Delhi est au point de rupture. La situation de la COVID-19 est grave», a déclaré le chef du gouvernement local Arvind Kejriwal.

«Si nous n'imposons pas maintenant un confinement, nous allons au-devant d'une catastrophe encore plus grande. Un confinement va débuter ce soir, jusque lundi prochain», a-t-il dit.

M. Kejriwal a précisé que les commerces allaient fermer et que les déplacements ne seraient autorisés que pour les personnes accomplissant une fonction jugée essentielle.

«Le confinement ne mettra pas un terme à la pandémie mais il la ralentira. Nous allons profiter de cette semaine de confinement pour améliorer la situation dans les hôpitaux», a-t-il dit, ajoutant que le système de santé était «sous pression» et «proche de ses limites».

Des restrictions similaires ont déjà été décrétées ailleurs dans le pays, notamment dans les États de Maharashtra (ouest), où se trouve la capitale financière Bombay, et du Tamil Nadu (sud).