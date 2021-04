Ouïghours: une ONG accuse la Chine de « crime contre l'humanité »

La Chine est coupable de « crimes contre l'humanité » dans son traitement des Ouïghours et des autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, conclut l'ONG Human Rights Watch (HRW) dans un rapport détaillé publié lundi.

Pékin détient plus d'un million de Ouïghours dans des camps disséminés dans cette région du nord-ouest du pays et maintient sous surveillance renforcée des millions d'autres musulmans, indique ce rapport de 53 pages rédigé en coopération avec l'université de Stanford.

« Le gouvernement chinois a commis -- et continue de commettre -- des crimes contre l'humanité contre la population musulmane turcophone », ajoute le rapport en référence aux ethnies majoritaires cette région, Ouïghours mais aussi Kazakhs, Kirghiz ou Tadjiks.

Pékin viole ainsi le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui qualifie de crime contre l'humanité une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, selon le rapport qui accuse les autorités chinoises d’emprisonnement illégal, de torture, de meurtres, et de politiques de travail forcé et de violence sexuelles à l'égard de ces minorités.

L'ONG affirme que cela fait plus de 20 ans que Pékin persécute les Ouïghours, mais que les mauvais traitements à leur égard se sont intensifiés depuis 2013, sous l'impulsion du président Xi Jinping.

Par nationalisme et islamophobie, le gouvernement chinois veut « siniser » les minorités musulmanes, concluent les chercheurs de HRW et Stanford, sans aller jusqu'à accuser Pékin de « génocide » au Xinjiang comme l'ont fait l'administration de Joe Biden, et les parlements de Belgique, du Canada et des Pays-Bas, ainsi que d'autres ONG.

HRW indique ne pas avoir trouvé de preuve « d'intention génocidaire » de la part de Pékin, mais souligne que pourrait se produire.

« Si de telles preuves devaient émerger, les actes commis contre les musulmans turcophones au Xinjiang --un groupe protégé par a convention de l'ONU -- pourraient permettre de conclure au génocide ».

HRW a appelé la communauté internationale à faire pression sur la Chine pour qu'elle change de politique et qu'elle identifie les coupables. L'ONG appelle également l'ONU à créer une commission d'enquête.

