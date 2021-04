Autre blessure à Carey Price

Le Canadien devra-t-il se passer des services de Carey Price pendant quelques rencontres? C’est sans doute avec cette question à l’esprit que les partisans du Canadien ont glissé sous les couvertures, la nuit dernière. Ou peut-être pas.

Néanmoins, on devrait en savoir un peu plus sur l’état de santé du gardien du Canadien, retiré du match au terme de la première période en raison d’une blessure.

Dans son point de presse d’après-match, Dominique Ducharme a indiqué que Price avait subi une blessure lorsqu’Alex Chiasson est entré en contact avec lui à mi-chemin de la première période.

Price s’apprêtait à recevoir le tir de Connor McDavid lorsque l’attaquant québécois, en tentant de lui obstruer la vue, l’a bousculé. À la reprise, on pouvait constater que c’est la tête de Price qui a encaissé la plus grosse portion du choc.

S’agit-il d’une commotion cérébrale ou d’une blessure au cou? Ducharme n’a pas été en mesure de divulguer cette information.

«On ne le sait pas encore. Je n’ai pas encore eu le temps d’aller voir les thérapeutes à ce propos. Ils sont simplement venus me voir après la première période pour me dire que Carey ne pouvait plus continuer», a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Allen l’acrobate

C’est la deuxième fois en deux semaines que Price subit une blessure face aux Oilers. Le 5 mars, il avait aggravé une blessure au bas du corps qu’il trainait depuis quelque temps, ce qui lui a fait rater les six rencontres suivantes.

Le match de lundi soir était seulement son deuxième depuis son retour au jeu.

Venu en relève au moment d’amorcer la deuxième période, Jake Allen a bien fait. N’eût été de lui et de ses quelques arrêts acrobatiques en troisième période, la victoire des locaux aurait pu être encore plus décisive.

Le Néo-Brunsickois a reçu 19 tirs au cours de ce seul engagement. Son retour au vestiaire, après-coup, avait sans doute des allures de celui de Denis Lemieux après avoir subi un bombardement en règle face aux Bulldogs de Syracuse.

«En troisième période, on n’était pas assez sur le bout de nos pieds. Est-ce que c’était une question d’énergie ou parce qu’on voulait trop protéger notre avance?, s’est interrogé Ducharme. Eux, en troisième période, ils ont poussé. On leur a donné trop d’espace.»

Avec comme résultat que McDavid a amorcé la poussée des Oilers avec un but dont lui seul a le secret.