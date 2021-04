Des délais très longs pour les permis de travaux à Sherbrooke

Si vous avez des projets pour améliorer votre extérieur, pensez-y parce que les demandes de permis s'accumulent à la Ville de Sherbrooke. Les inspecteurs sont très sollicités, occasionnant de longs délais.

La construction et la rénovation connaissent un boom important depuis un an. Limités dans leurs déplacements, les gens investissent pour être bien chez eux.

Les demandes de permis à la Ville de Sherbrooke ont grimpé d'au moins 25% au cours des 12 derniers mois, ce qui fait en sorte que les délais pour d'obtention d'un permis sont de plus en plus longs.

Selon le Syndicat des fonctionnaires municipaux, environ 250 demandes d'informations seraient en attente d'être traitées, tout comme 214 demandes de permis en attente d'être saisies.

Il y a également 305 autres demandes de permis en attente d'être analysées par les inspecteurs.

Autrefois une vingtaine, les inspecteurs municipaux qui traitent ces demandes ne sont plus qu'une douzaine.

Des arpenteurs-géomètres ont mentionné à TVA Nouvelles que pour des projets qui nécessitent un certificat d'implantation à Sherbrooke, les délais de traitement sont plus longs actuellement qu'ils l'ont déjà été. On parlerait d’un mois plutôt que trois à quatre jours.

La Ville est en démarche afin de combler six postes d'inspecteurs mais le recrutement et leur formation, semble-t-il, serait plus difficile qu'initialement envisagé.