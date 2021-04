Gustafsson pourrait devoir patienter

Dominique Ducharme a beau avoir les mains liées avec ses attaquants, il aura sous peu le loisir d’apporter des modifications à sa ligne bleue.

À compter de demain, s’il le désire, il pourra insérer Jon Merrill ou Erik Gustafsson (ou les deux) au sein de sa brigade défensive. Le premier a terminé sa quarantaine, hier. Il en sera de même pour le second, aujourd’hui.

Cependant, l’entraîneur-chef du Canadien a souligné qu’il n’est pas chaud à l’idée d’envoyer dans la mêlée un nouveau venu sans que celui-ci ait eu la chance de participer à un entraînement complet avec l’équipe.

« C’est un peu difficile de faire entrer un gars après seulement un entraînement matinal. On va voir demain [aujourd’hui] avec l’entraînement. Jon va arriver, on verra ensuite avec Erik. Il faut y aller au jour le jour. On ne pratique pas beaucoup, alors il faudra trouver des solutions. »

Si Ducharme est fidèle à sa philosophie, il ne faudra pas s’attendre à voir Gustafsson revêtir son uniforme avant la semaine prochaine.

Le seul entraînement complet prévu à l’horaire cette semaine se tiendra cet après-midi, heure de Montréal. Un congé syndical est déjà prévu pour jeudi, alors que mercredi (ce soir), vendredi et samedi sont des jours de match.

« Également, il faudra voir à la défense comment les gars jouent », a poursuivi Ducharme.

Et en supériorité numérique

Voir comment l’attaque massive se comporte serait peut-être un point à ne pas négliger non plus. Avant le match d’hier soir, le Tricolore n’avait marqué que deux buts à ses 31 dernières occasions.

Gustafsson n’est pas exactement une supervedette, mais l’amener à la ligne bleue lorsque les Montréalais évoluent avec l’avantage d’un homme changerait peut-être le mal de place.

« C’est censé être une de ses forces, a reconnu Ducharme. On a vu beaucoup de vidéos de lui. Mais il faut le voir avec nous, sur la glace. Il amène assurément de la compétition en arrière. On évaluera en temps et lieu les avantages et les inconvénients d’effectuer un changement en défense. »

L’utilisation du Suédois dans cette sphère du jeu permettrait, du même coup, d’employer deux défenseurs sur l’une des deux vagues de l’attaque massive. Ce qui pourrait diversifier les angles d’attaque de chacune des unités.