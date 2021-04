Il agresse trois personnes en deux jours au parc La Fontaine

La police de Montréal a diffusé mardi des photos d’un dangereux individu soupçonné d’avoir agressé trois personnes en deux jours à la fin mars, au parc La Fontaine.

L’agression la plus récente est survenue le lundi 22 mars, vers 20 h, près de l’étang du parc.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

«Des amis discutent près de l’étang du parc La Fontaine. Un homme armé de deux couteaux et d’un coup-de-poing américain surgit soudainement avant de poignarder sa victime à la poitrine», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Gravement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital, mais elle serait désormais hors de danger.

Quant au suspect, il a pris la fuite sans être arrêté.

La veille, vers 19 h 30, dans le même secteur du parc La Fontaine, le même individu aurait agressé deux autres personnes tout à fait gratuitement. L’une des victimes est toutefois parvenue à photographier le suspect.

L’homme recherché serait âgé dans la vingtaine. Il a une dent cassée bien visible. Il mesurerait approximativement 1,95 mètre (6 pi 4 po) et pèserait plus ou moins 90 kg (198 lb). Au moment des crimes, il avait les cheveux rasés et portait une barbe.

Il était vêtu d’un blouson blanc arborant un écusson du drapeau des États-Unis et d’un chandail à capuchon noir avec l’inscription NASA.

Le suspect aurait prononcé quelques phrases en anglais et en arabe lors des agressions.

Toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs à arrêter le suspect peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.