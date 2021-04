L'attaque des Red Sox fait peur

Les Blue Jays de Toronto ne se plaindront pas du fait que la série face aux Red Sox de Boston, cette semaine au Fenway Park, ne compte que deux petites parties. Ça devrait laisser le temps aux bâtons de leurs adversaires de dérougir un peu en attendant les futurs affrontements.

Avant les matchs de mardi, les Red Sox étaient donc en tête du baseball majeur pour le plus grand nombre de points comptés cette saison, soit 96. Ils devançaient ainsi, dans l’ordre, les Dodgers de Los Angeles (93) et les Reds de Cincinnati (91).

Lors du match ayant précédé cette courte série face aux Jays (mardi et mercredi), le club de Boston a même malmené l’un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, soit Lucas Giolito, des White Sox de Chicago. Les six premiers frappeurs des Red Sox avaient ainsi obtenu un coup sûr dans une première manche de six points, lundi, pour finalement l’emporter 11 à 4.

«C’était probablement notre meilleure manche en ce début de saison, avait d’ailleurs souligné le gérant des Red Sox, cité sur le site web de son équipe après la rencontre. Coup sûr après coup sûr, présence au bâton de qualité après présence au bâton de qualité et ce, contre un très bon lanceur.»

Sur une note individuelle, J.D. Martinez a connu un début de saison particulièrement étincelant, avec six circuits et 20 points produits lors de ses 15 premiers matchs de la campagne.

Springer toujours absent

Dans le camp des Jays, Vladimir Guerrero fils va bien avec sa moyenne au bâton de ,389 et ses quatre circuits (avant le match de mardi). La formation torontoise a toutefois hâte que le nouveau venu George Springer vienne enfin aider l’équipe, lui qui est sur la touche depuis le début de la saison. Springer n’a d’ailleurs pas accompagné les Jays pour le présent voyage.

Après la courte série de deux matchs de cette semaine, les Blue Jays et les Red Sox se retrouveront seulement du 18 au 20 mai, à Dunedin, pour trois autres duels.