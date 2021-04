Les Dodgers remportent un duel de lanceurs contre les Mariners

Dans un affrontement où il y a eu seulement trois coups sûrs, les Dodgers de Los Angeles sont venus à bout des Mariners de Seattle 1 à 0, mardi, au T-Mobile Park.

Les deux partants pour ce duel se sont livré un duel de titans, eux qui ont chacun passé sept manches sur la butte.

Julio Urias (3-0) a obtenu la victoire. L’artilleur de 24 ans a permis une seule frappe en lieu sûr et autant de but sur balles à ses rivaux. Il a également enregistré 11 retraits sur des prises. En relève chez les Dodgers, Victor Gonzalez et Kenley Jansen ont poursuivi l’excellent travail de leur coéquipier. Le second a d’ailleurs signé son quatrième sauvetage de la campagne.

Chez les Marniers, Marco Gonzales (1-2) n’a pratiquement rien à se reprocher dans la défaite. Il a toutefois permis un point sur deux coups sûrs.

En troisième manche, il a vu Corey Seager transformer l’un de ses tirs en simple, ce qui a permis à AJ Pollock de fouler le marbre.