Merkel « extrêmement préoccupée » par la situation de Navalny

La chancelière allemande Angela Merkel s’est dite mardi « extrêmement préoccupée » par la situation de l’opposant russe en grève de la faim Alexeï Navalny, s’exprimant en visioconférence devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation d’Alexeï Navalny et le gouvernement allemand, avec d’autres, travaille pour s’assurer qu’il reçoive les soins médicaux appropriés », a-t-elle déclaré depuis Berlin.

« Nous sommes très inquiets et essayons d’user de notre influence », a insisté la chancelière dont le pays assure depuis novembre et jusqu’à mai la présidence tournante du Conseil de l’Europe, organisation paneuropéenne qui compte 47 États membres, dont la Russie, et siège à Strasbourg.

Angela Merkel a souligné aussi combien il était « important » que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le bras judiciaire du Conseil de l’Europe, ait exigé la libération de l’opposant numéro un au Kremlin.

« Nous avons de nombreux conflits avec la Russie, qui rendent malheureusement notre relation difficile mais je suis toujours partisane de continuer à nous parler », a-t-elle poursuivi.

Alexeï Navalny a cessé de s’alimenter le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention, accusant l’administration pénitentiaire de lui refuser la visite d’un médecin alors qu’il souffre d’une double hernie discale et d’une perte de sensibilité aux jambes et bras.

L’ennemi numéro un du Kremlin avait été arrêté en janvier, sitôt rentré en Russie après cinq mois de convalescence en Allemagne pour un empoisonnement commandité selon lui par Vladimir Poutine.

Il a été condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude remontant à 2014, généralement considérée comme politiquement motivée.

