Montréal : la vaccination contre la COVID-19 ouverte aux autochtones de 18 ans et plus

Les autochtones de 18 ans et plus habitant Montréal pourront se faire vacciner contre la COVID-19 à partir de vendredi, alors que les membres de la communauté inuite peuvent y avoir accès depuis lundi.

Des sites de vaccinations leur seront exclusivement dédiés afin d’offrir un espace sécuritaire et adapté aux besoins culturels des membres des communautés autochtones de la région de Montréal et pour pouvoir rejoindre les aînés.

Les services sont destinés exclusivement à la population autochtone et aux membres de leur famille. De plus, dans le but d’assurer la même couverture vaccinale que celle déjà offerte à plusieurs autres communautés autochtones de la province, la vaccination sera accessible aux adultes de 18 ans et plus et leur famille, pour limiter les déplacements interrégionaux.

Les travailleurs ayant un lien d’emploi avec une organisation du Nunavik, les personnes ayant une présence sur le territoire prévu de 4 mois ou plus dans l’année et les travailleurs cycliques (construction, mine, Hydro-Québec) peu importe la durée de leur présence sur le territoire peuvent également être vaccinés depuis lundi.

