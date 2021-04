Pas de saison dans la Ligue junior de l'Ontario

La Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) a confirmé mardi l’annulation de sa saison 2020-2021 à cause de la pandémie de coronavirus qui continue de frapper durement la province.

Ainsi, l’OHL a renoncé à faire jouer ses hockeyeurs faute d’approbation du gouvernement ontarien. D’ailleurs, le premier ministre Doug Ford avait resserré les contraintes sanitaires la semaine dernière afin de réduire le lourd bilan des infections à la COVID-19.

«Nous avons travaillé sans relâche avec la province et le directeur de la Santé publique au cours de la dernière année concernant différents scénarios, mais la réalité, c’est que les conditions en Ontario n’ont jamais permis dès le départ aux joueurs de déployer leur talent de manière sécuritaire et ininterrompue, a commenté le commissaire de l’OHL, David Branch, dans un communiqué. Nous devons être clairs à l’endroit des joueurs et de leurs familles. Nous étions prêts à jouer cette saison, mais nos aspirations ont été anéanties par la dure réalité de la COVID-19.»

Le tournoi de la Coupe Memorial a également été annulé dans les derniers jours, tandis que lundi, la Ligue de l’Ouest a indiqué ne pas avoir l’intention d’organiser des séries éliminatoires au terme du calendrier régulier. Seule la Ligue de hockey junior majeur du Québec a choisi d’aller de l’avant avec la tenue de parties d’après-saison; celles-ci devaient s’amorcer en soirée à Saint John, au Nouveau-Brunswick.