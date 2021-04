Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 21 avril:

«Destination Floride»

C’est le soleil, la chaleur et la plage. Mais la Floride, c’est aussi les alligators et les crocodiles. Venant à peine de naître, les premiers sont confrontés à des prédateurs sans pitié. Sur les îles corail, en compagnie des seconds, ce sont plutôt les humains qui doivent être sur leurs gardes.

Mercredi, dès 18 h, ICI Explora.

«Cantine à l’indienne»

En Inde, ils sont 120 millions d’écoliers et d’étudiants à pouvoir se régaler grâce à Akshaya Patra. Présente dans huit États indiens, l’ONG gère la logistique de 17 cuisines industrielles nécessaires à l’alimentation des jeunes. Ce documentaire plonge dans un univers où les défis du quotidien sont immenses.

Mercredi, 19 h, Planète

«Comment tu t’appelles?»

Pour étudier les prénoms Catherine et Antoine de fond en comble, Stéphane Bellavance et ses collaborateurs accueillent sur le plateau les comédiens Catherine Trudeau et Antoine Vézina. On en profite pour parler de la Catrina du Mexique et du créateur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry.

Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Légendes d’automne»

Les cheveux longs au vent, Brad Pitt a chaviré bien des cinéphiles lors de la sortie de ce drame, en 1994. Trois frères et leur père vivent de nombreux tourments, au début des années 1900, en plein Montana. La présence d’une femme vient grandement compliquer les choses.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Mariana Mazza - Femme ta gueule»

L’humoriste Mariana Mazza fait les choses comme pas une. Loin de la traditionnelle captation d’un spectacle, elle a décidé de jouer avec les codes, touchant même à l’improvisation pour revisiter les numéros marquants de son «one-woman show». Deuxième de deux parties.

Mercredi, 21 h, TVA.

«La firme»

Mitch McDeere (Tom Cruise) vient compléter ses études en droit et est appâté par un renommé bureau d’avocats. L’occasion de se lancer est trop belle, mais il ne sait pas que l’entreprise joue dans la même cour que celle de la mafia. Suspense basé sur le roman à succès de John Grisham.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«La belle vie avec Go-Van»

Le temps de cette deuxième saison, Julien Roussin Côté emprunte les routes canadiennes pour rencontrer des gens qui vivent différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Dans cet épisode, il s’arrête sur une ferme artisanale de l’Alberta où Roger, Virginie et leurs trois enfants honorent les traditions.

Mercredi, 22 h, Unis TV.